شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع عدوى قد تنتقل من الأم للجنين أثناء الحمل.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل هي فترة مهمة في حياة المرأة كونها مسئولة عن صحتها وصحة الجنين، ما يتطلب مزيدا من الحرص والتغذية الجيدة، لضمان عدم نقل أى عدوى له.

وقال الدكتور محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، إن السيدة خلال فترة الحمل قد تتعرض لبعض من مسببات الأمراض والفيروسات أو البكتيريا، التي قد تكون بسيطة لا تؤثر على الجنين، وقد تكون شديدة يمكن أن تنقل إلى الجنين خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة، مما قد يشكل خطورة على الأم والطفل.

وأضاف استشارى أمراض النساء والتوليد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض أنواع من العدوى التى قد تنتقل من الأم إلى الجنين، منها الحصبة الألمانية وهى عدوى فيروسية معدية تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، انتقالها نادر للجنين ولكن إذا أصيبت بها المرأة خلال أول 4 أشهر من الحمل يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك العيوب الخلقية والإجهاض.

وأشار أن من بين أنواع العدوى الأخرى داء المقوسات أو ما يعرف باسم " داء القطط" ويحدث بسبب طفيل يسمى التوكسوبلازما جوندي، ويحدث هذا عادةً عندما يأكل الأشخاص اللحوم غير المطبوخة جيدًا أو عندما يتلامسون مع فضلات القطط، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتقل الطفيلي من الأم إلى طفلها أثناء الحمل.

أما عن مرض الزهري فهو عدوى قد تنتقل من المرأة الحامل إلى جنينها تسببها نوع من البكتيريا، عندما لا يتم علاجه أو تم علاجه في وقت متأخر، يؤدي إلى نتائج سلبية على الولادة.