شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لـ"التأمل" تحسين عاداتك الغذائية وجودة نومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتقرير موقع onlymyhealth هناك أدلة متزايدة تؤكد أن التأمل يساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا بأفكارك ومشاعرك، مما قد يؤدي إلى اتباع نهج أكل أكثر وعيًا، وهذا بدوره يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات صحية بشأن ما تأكله. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للتأمل من خلالها تحسين عاداتك الغذائية: ​يزيد من الوعييساعدك التأمل على أن تصبح أكثر وعيًا تجاه اختياراتك الغذائية، مثل الجوع والامتلاء والرغبة الشديدة فى تناول الطعام، ويتيح لك ذلك اتخاذ قرارات واعية بشأن متى وماذا تأكل، بدلاً من تناول الطعام بسبب الملل أو التوتر أو العادة. يقلل من الإجهادالإجهاد يمكن أن يسبب سلوكيات الأكل الضارة، مثل الشراهة أو تناول الوجبات السريعة، لقد ثبت أن التأمل وسيلة ممتازة لتقليل التوتر، مما قد يساعدك على اتخاذ خيارات غذائية صحية.

يمكن أن تؤدي المشاعر السلبية، مثل القلق والاكتئاب، أيضًا إلى عادات غذائية غير صحية، كما يمكن أن يساعدك التأمل على إدارة مشاعرك بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى علاقة صحية مع الطعام.

يعزز التعاطف مع النفستقول الأبحاث إن التأمل يمكن أن يساعدك على تطوير التعاطف مع الذات، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت تعاني من عادات الأكل غير الصحية، يمكن أن يساعدك التعاطف مع النفس على قبول نفسك كما أنت وإجراء تغييرات إيجابية دون إصدار أحكام أو انتقادات. يقلل من الأكل العاطفيالأكل العاطفي هو ممارسة تناول الطعام استجابةً للمشاعر السلبية، مثل التوتر أو الحزن أو الغضب، يمكن أن يساعدك التأمل في تحديد مشاعرك وإدارتها، مما قد يقلل من رغبتك في تناول الطعام عاطفيًا. يحسن الخيارات الغذائيةيمكن أن يساعدك التأمل في اتخاذ خيارات غذائية صحية من خلال زيادة وعيك بالمكونات الموجودة في طعامك وتأثير اختياراتك الغذائية على صحتك. يزيد من الاستمتاع بالطعاميمكن أن يزيد التأمل من تركيزك ووعيك بنكهة ورائحة طعامك. يحسن النومالنوم مهم للصحة العامة والرفاهية، ويمكن أن يساعدك التأمل على تحسين جودة نومك، وهذا بدوره يمكن أن يساعدك على اتخاذ خيارات صحية بشأن الطعام وتقليل خطر زيادة النوم.

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