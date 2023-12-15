شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات صباحية تفيد الجسم وتعزز مستويات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء يومك بالنشاط والحيوية، يلزمه اتباعك للعديد من العادات اليومية الصحية، والتى يقدمها التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.، ومنها: -الاستيقاظ المبكريتيح لك تنظيم الساعة البيلوجية للجسم، فعند تحديد موعد ثابت للنوم وموعد ثابت للاستياقظ فأنت بهذه الطريقة تساعد جسمك على القيام بتعزيز الطاقة والحيوية، واليقظة العقلية، وتفعل نظام روتيني صحي. -اشرب كوب من الماء فور الاستياقظتعد هذه الطريقة من الطرق الصحية التي تعوض السوائل التي فقدت خلال ساعات النوم، ويبدأ الجسم في تحسين عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع مستويات الطاقة. -فور الاستيقاظ تحرك بتمديد جسمكتعمل هذه الطريقة على زيادة تدفق الدم، وزيادة نشاط الجسم، وتعزز مستويات الطاقة لديك. -تناول وجبة إفطار صحيةاحرض على تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات. -تعرض لأشعة الشمس الجيدةالتعرض لأشعة الشمس يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم الساعة البيلوجية للجسم، وتساهم في إمداد الجسم بفيتامين د الذي يحمي مناعتك وأيضا يقوي عظامك. -الاستحمام بالماء الباردهذه الطريقة تعمل علي تنشيط الدورة الدموية، وتنشيط الجسم، وتزيد اليقظة.