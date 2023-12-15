مركز القلب يستعرض مبادراته في مؤتمر “مستجدات طب الأطفال” ببريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم جهوده الطبية والبحثية والمبادرات والبرامج النوعية والخدمات المتميزة المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القصيم “لمستجدات طب الأطفال” الذي نظمه تجمع القصيم الصحي ممثلاً بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين والمحاضرين المهتمين بعلوم طب الأطفال.

وشملت نجاحات المركز التي تم استعراضها في المؤتمر معاينة ما يقارب 10 آلاف طفل سنوياً، وعمل 8 آلاف تصوير قلب للأطفال (الإيكو)، وإنجاز 500 تصوير قلب الجنين، وعمل 140 عملية قلب مفتوح للأطفال، و340 قسطرة قلبية، إضافة إلى نشر أكثر من 50 ورقة علمية خلال الأعوام السابقة وتخريج 87 ممارساً صحياً من نتاج برامج التدريب في تخصصات متنوعة لخدمة أمراض قلب الكبار والأطفال.

وركزت فعاليات المؤتمر على العديد من المستهدفات من أبرزها تحديد طرق الإدارة الفورية لمرض السكر الشائع لدى الأطفال، وتعديل المعلومات المتعلقة بتحسين النظام الصحي والغذائي عند الأطفال، وتحديد أساليب الإدارة والإجراءات المناسبة لحالات توقف القلب لدى الأطفال، وكذا التعرف على الحالات الشائعة للاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، وفهم أهمية تطبيق إجراء الفحوصات الطبية للأطفال، واستخدام الإستراتيجيات القائمة على الأدلة العلمية الدقيقة.

وتم خلال المؤتمر تنفيذ العديد من الأنشطة وورش العمل، بالإضافة إلى عقد جلسات استعرضت الدراسات البحثية المتعلقة بحالات طب وعلاج الأطفال، كما تضمن المؤتمر معرضاً توعوياً مصاحباً احتوى على عدد من الأركان لشرح الخدمات العلاجية والبرامج التثقيفية في المجالات ذات العلاقة التي تعكس أهداف المؤتمر.