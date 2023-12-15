شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الكشف عن الأورام.. 7 أعراض مبكرة لسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة أحد أهم الأورام السرطانية التي تهدد صحة الإنسان، وفى ضوء المبادرة الرئاسية التى أعلنت وزارة الصحة عن بدء مرحلتها الثانية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تحدثنا مع الدكتور ماهر الجارحى استشارى أمراض الباطنة والصدر، ونائب رئيس حميات إمبابة، والذى قال خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأورام السرطانية التي تصيب الجهاز التنفسى وخاصة "الرئة" أحد أهم أنواع الأورام التي يجب الكشف المبكر عن أعراضها والإصابة بها، ونصح الدكتور ماهر بضرورة المشاركة في المبادرة الرئاسية لكل الفئات من عمر الـ18 سنة، للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام الخطيرة المهددة للصحة، وهى القولون، والبروستاتا وعنق الرحم، ونخص بالذكر هنا أورام الرئة.

وتابع استشارى الصدر حديثه موضحا أهمية التعرف على الأعراض التحذيرية المبكرة، التي تنذر بمشكلة في الرئة، وتصبح علامة لإمكانية الإصابة بسرطان الرئة ومنها :

عند الإصابة بسرطان الرئة يكون المريض سعاله شديدا متواصلا لا يستجيب لأى علاجات مهما كانت لفترات طويلة.

يكون المريض شديد الحساسية للإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجهاز التنفسى والرئة بشكل خاص.

نهجان شديد، وصعوبات في التنفس.

تزييق في الصدر، أو إصدار صوت عند التنفس خلال الشهيق والزفير.

البلغم مصحوب بالدم ويكون الدم مميزا ولونه أحمر فاتح.

يقل وزن المريض بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، وتقل شهيته تماما وبشكل ملحوظ أيضا.

يؤثر أيضا في بعض الحالات على الجهاز الهضمى، فيضطرب الهضم وتضطرب الشهية أيضا.

واختتم نائب مدير الحميات حديثه، بأنه يتم إجراء أشعة مقطعية وبعض الاختبارات المتخصصة الأخرى للكشف عن الورم بالرئة، مع التعرف على التاريخ العائلى للمرض بعائلة المريض.