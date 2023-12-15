استشاري في أمراض القلب: دراسات حديثة أثبتت أن البخور يحتوي على 42 مادة مسرطنة و20 مادة تسبب التسمم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن دراسات حديثة تؤكد أن البخور يحتوي على 42 مادة مسرطنة و20 مادة تسبب التسمم، بالإضافة إلى 200 مادة أخرى مثيرة للقصبات الهوائية والربو.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابة الشخصي على موقع إكس، إن كان لا بد من البخور فقليل منه يكفي دون التعرض للاستنشاق المباشر منه.