عالم أبحاث طبية: هناك من يتاجر بالصحة وينشر الشائعات حول الأدوية بهدف الترويج وبيع الخلطات للآخرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عالم الأبحاث الطبية الدكتور “فهد الخضيري”، أن هناك من يتاجر بالصحة وينشر الشائعات حول الأدوية بهدف الترويج وبيع الخلطات للآخرين.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الأعشاب لا تصلح لعلاج كل الأمراض التي يتعرض لها الإنسان، كما يشير بعض من يتاجر بها.

وأوضح أن هناك أشخاص تركوا العلاج بالأدوية واتجهوا للأعشاب، وفقدوا حياتهم نتيجة لذلك.

ونصح جميع المواطنين بعدم العلاج بالأعشاب إلا بعد أخذ استشارة طبية من طبيب موثوق.