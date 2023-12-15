مشروبات تساعدك على النوم بشكل أسرع وأفضل

بيروت - نادين محمد - بعد يوم طويل ومتعب، كل ما يريده الشخص هو النوم العميق. حسب الدراسات، الشخص البالغ يجب أن ينام في المتوسط ​​لمدة 7-8 ساعات كل يوم. تشير دراسة نشرت في مجال طب النوم السريري، إلى أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى أمراض صحية مثل الاكتئاب والسكري وأمراض القلب.

إذا كان النوم العميق يمثل مشكلة بالنسبة لكِ، فإنه من المفيد تجربة بعض المشروبات التي تساعدك على النوم بشكل أفضل.

كيف تساعد المشروبات على النوم؟

لتعزيز النوم بشكل أفضل، غالبًا ما يوصى بالمشروبات الدافئة لأنها تساعد الجسم على الاسترخاء. تُعرف بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونج أو جذر الناردين، بخصائصها المهدئة، والتي تساهم في الشعور بالاسترخاء قبل النوم.

متى يجب أن تتناولي مشروبكِ الأخير في اليوم؟

للحصول على نوم هادىء ، يوصى بالتوقف عن تناول من معظم السوائل، حتى المشروبات التي تساعد على النوم ، وخاصة تلك التي لها تأثيرات مدرة للبول، قبل حوالي ساعة من موعد النوم. وهذا يتيح للجسم الوقت الكافي لمعالجة وإفراز السوائل، مما يقلل من فرصة الاستيقاظ بسبب الحاجة إلى التبول.

المشروبات الدافئة تساعد الجسم على الاسترخاء-المصدرfreepik

تناول كميات كبيرة من السوائل بالقرب من وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم بسبب زيادة احتمالية الاستيقاظ لاستخدام الحمام أثناء الليل. وينطبق هذا بشكل خاص على المشروبات ذات التأثيرات المدرة للبول، مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين. ينتج الجسم بشكل طبيعي كميات أقل من البول أثناء الليل، مما يعزز النوم دون انقطاع. لكن تناول السوائل في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يتعارض مع هذه العملية.

ما هي المشروبات التي تساعدك على النوم؟

شرب النوع المناسب من المشروبات أمر ضروري. اختاري المفضل لديكِ من التالي:

شاي البابونج



البابونج هو عشب ذو خصائص مهدئة خفيفة. شرب شاي البابونج قبل النوم يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر وتعزيز النوم. يحتوي على مضاد للأكسدة يسمى أبيجينين، والذي قد يساهم في آثاره المهدئة.

شاي جذر الناردين

يستخدم جذر الناردين كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض، منها اضطرابات النوم. لأنه يزيد من مستويات الناقل العصبي في الدماغ، مما يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم.

الحليب الدافئ

الحليب الدافئ هو مشروب كلاسيكي قبل النوم. فهو يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن تحويله إلى السيروتونين والميلاتونين، وكلاهما يلعب أدواراً حاسمة في تنظيم النوم. شرب الحليب ليلاً قبل النوم قد يكون له فوائد أخرى.

النعناع

يمكن للنعناع أن يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما قد يقلل من الانزعاج ويعزز النوم الأكثر هدوءًا.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين

يحتوي الشاي الأخضر على الثيانين، وهو حمض أميني له تأثيرات مهدئة على الجهاز العصبي. لكن تذكري أن تختاري الأنواع الخالية من الكافيين لتجنب التأثيرات المحفزة للكافيين.

يحتوي الشاي الأخضر بتأثيرات مهدئة على الجهاز العصبي-المصدرfreepik



الحليب الذهبي (لاتيه الكركم)

الحليب الذهبي مصنوع من الكركم الذي يحتوي على الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد يساعد هذا المشروب الدافئ في تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، مما يساهم في نوم أفضل.

بلسم الليمون

بلسم الليمون هو عضو في عائلة النعناع ويعتقد أن له آثار مهدئة. قد يساعد شرب بلسم الليمون قبل النوم على تهدئة العقل وتحسين نوعية النوم.

الماء الدافئ مع الليمون

الماء الدافئ مع الليمون هو خيار مرطب ومنعش. على الرغم من أنه لا يحتوي على مركبات محددة تعزز النوم، إلا أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري للصحة العامة وللنوم الهادىء أيضًا.

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مشروبات يجب أن تتجنبيها قبل النوم



هناك بعض المشروبات التي لا ينبغي أبدًا تناولها قبل النوم.

القهوة

الكافيين له تأثير محفز عن طريق منع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ. يعزز الأدينوزين الاسترخاء والنعاس، لذلك عندما يحجبه الكافيين، يمكن أن يسبب الأرق.

الشاي

تحتوي أنواع الشاي مثل الشاي الأسود والأخضر والأبيض أيضًا على مادة الكافيين. في حين أنها قد توفر مضادات الأكسدة وغيرها من الفوائد الصحية، فإن محتوى الكافيين يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، والأرق، وصعوبة النوم.

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المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

الكافيين يحفز الجهاز العصبي، كما أن السكر يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب اضطرابات في أنماط النوم.



المشروبات عالية السكر

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تسبب زيادة سريعة وانخفاضًا لاحقًا في مستويات السكر في الدم.

المصادر:

Eat this

The health

