علامات مبشرة مؤشر للشفاء من مقاومة الأنسولين

بيروت - نادين محمد - تحدث مقاومة الأنسولين، والمعروفة أيضًا بضعف حساسية الأنسولين، عندما لا تستجيب الخلايا في العضلات والدهون والكبد كما ينبغي للأنسولين، وهو هرمون يصنعه البنكرياس ويعد ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن تكون مقاومة الأنسولين مؤقتة أو مزمنة ويمكن علاجها في بعض الحالات.

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين؟

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يعتقد العلماء أن السمنة، وخاصة الدهون الزائدة في البطن وحول أعضائك (الدهون الحشوية)، هي السبب الرئيسي لمقاومة الأنسولين. وأظهرت الدراسات أن دهون البطن تنتج هرمونات ومواد أخرى يمكن أن تساهم في حدوث التهاب طويل الأمد في الجسم. قد يلعب هذا الالتهاب دورًا في مقاومة الأنسولين

النشاط البدني يجعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين ويبني العضلات التي يمكنها امتصاص الجلوكوز في الدم. يمكن أن يكون لقلة النشاط البدني آثار عكسية و بالإضافة إلى ذلك، يرتبط قلة النشاط البدني ونمط الحياة الخامل بزيادة الوزن، مما قد يساهم أيضًا في مقاومة الأنسولين.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين، بما في ذلك المنشطات وبعض أدوية ضغط الدم وبعض علاجات فيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأدوية النفسية.

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ما هي مضاعفات مقاومة الأنسولين؟

ترتبط غالبية المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن مقاومة الأنسولين بتطور مضاعفات الأوعية الدموية، بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع مستويات الأنسولين (فرط أنسولين الدم)، والذي بدورهم يمكن أن يسببوا مشاكل في عضلة القلب و تغييرات في التمثيل الغذائي ومسارات الإشارات في القلب أيضاً نتيجة تغييرات إشارات الأنسولين داخل خلايا عضلة القلب.

يمكن أيضاً لمقاومة الأنسولين أن تتطور إلى مرض السكري من النوع 2، حيث يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لتعويض مقاومة الأنسولين، ومع مرور الوقت، لن يستطيع البنكرياس الاستمرار.

لن يعاني كل من يعاني من مقاومة الأنسولين من العديد من المضاعفات ولكن إذا تم تشخيص إصابتك بمقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2 أو متلازمة التمثيل الغذائي، فمن المهم مراجعة الطبيب الخاص بك بانتظام ومتابعة خطة العلاج الخاصة بك لمحاولة منع هذه المضاعفات.

كيف يتم علاج مقاومة الأنسولين؟

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نظرًا لأنه لا يمكن علاج جميع العوامل التي تساهم في مقاومة الأنسولين، مثل العوامل الوراثية والعمر، فإن تعديلات نمط الحياة هي العلاج الأساسي لمقاومة الأنسولين. تشمل تعديلات نمط الحياة ما يلي:

تناول نظام غذائي صحي حيث قد يوصي الطبيب أو اختصاصي التغذية بتجنب تناول كميات زائدة من الكربوهيدرات (التي تحفز إنتاج الأنسولين الزائد) وتناول كميات أقل من الدهون غير الصحية والسكر واللحوم الحمراء والنشويات المصنعة. وبدلًا من ذلك، من المرجح أن يوصي بتناول نظام غذائي من الأطعمة الكاملة التي تشمل المزيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن الخالية من الدهون.

النشاط البدني يساعد الحصول على كميات منتظمة من النشاط البدني متوسط الشدة وتحسين حساسية العضلات للأنسولين. يمكن لجلسة واحدة من التمارين متوسطة الشدة أن تزيد من امتصاص الجلوكوز بنسبة 40% على الأقل.

فقدان الوزن الزائد يساعد في علاج مقاومة الأنسولين. كشفت إحدى الدراسات أن فقدان 7% من وزنك الزائد يمكن أن يقلل من ظهور مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 58%.

علامات الشفاء من مقاومة الأنسولين

الشعور بالنشاط والحيوية.

التخلص من الصداع والدوخة.

انتظام ساعات النوم وعدم النعاس في منتصف النهار.

عدم الجوع المفرط بعد وقت قصير من تناول الطعام.

التحكم في ضغط الدم وعدم ارتفاعه أو انخفاضه بحيث يكون ضمن المعدل الطبيعي له.

ارتفاع نسبة الكوليسترول الجيد و انخفاض نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بشكل تدريجي.

زيادة التركيز والتذكر.

انتظام النسبة التراكمية للسكر في الدم.

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المصدر: هيلث لاين