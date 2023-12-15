تعرفي إلى فوائد شاي الماتشا الأزرق التي لا تقل أهمية عن الماتشا الأخضر

بيروت - نادين محمد - الماتشا الأزرق مختلف تمامًا عن شاي الماتشا الأخضر، ويأتي من نبتة مختلفة كليًا. وهو رائجٌ بشكل كبير في الأونة الأخيرة لأن لونه جميل. الماتشا الأزرق مصنوع من زهرة البازلاء Butterfly Pea Flower، وهي عبارة عن بتلة مُجففة من زهرة البازلاء؛ لا تحتوي على الكافيين، وفيها القليل من مضادات الأكسدة. تشبه الماتشا الأزرق في ملمسها الماتشا الخضراء، عندما يتم خلطها لتحضير الشاي منها؛ إنما المذاق مختلفٌ تمامًا. ويبدو أن الماتشا الأزرق له مذاق خفيف جدًا، بحيث يستخدمه البعض كملون طبيعي للطعام، لأن لونها الأزرق ملفت للنظر وجميل جدًا.

يمتلك شاي الماتشا الأزرق العديد من الفوائد الصحية، التي تتنوع بين مكافحة الجذور الحرة، وتعزيز مرونة البشرة، ونمو الشعر، والحفاظ على صحة الأمعاء والمخ والجهاز العصبي والكبد ومكافحة الالتهابات، وزيادة الوزن وفقدان الذاكرة.. تعرفي على فوائد الشاي الأزرق :

فوائد شاي الماتشا الأزرق

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يحتوي نبات البازلاء الزرقاء على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات، ومادة الأنثوسيانين، وغيرها من المواد الصحية، وعلى الرغم من أنّ الأبحاث حول البازلاء الزرقاء لاتزال في مهدها، فإنّ الدراسات الحديثة تُظهر أنّ الشاي الأزرق له فوائد صحية مختلفة متعددة لهذه الأسباب:

يحمي من الجذور الحرة

تعمل خصائص الشاي الأزرق المضادة للأكسدة على حماية الجسم من خطر الجذور الحرة الضارة، والتي تسبب السرطان، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والتلف الكلوي، ومشاكل الهضم.

مفيد للبشرة

تحفّز مركبات الفلافونويد، ومضادات الأكسدة، الموجودة في الشاي الأزرق، إنتاج الكولاجين، ما يعزز مرونة الجلد ويحميه من الشيخوخة، كما يساعد شرب الشاي الأزرق على ترطيب الجسم؛ ما يساعد أيضًا على تعزيز مرونة الجلد.



يحافظ على صحة الجهاز العصبي

يتميز الشاي الأزرق باحتوائه على كمية كبيرة من مادة المغنسيوم، التي تعتبر ضرورية في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

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يعزز صحة الأمعاء

تعمل مركبات الفلافونويد، الموجودة في الشاي الأزرق على تعزيز صحة الأمعاء، وتخفيف الآثار السلبية لحالات، مثل القولون العصبي والتوتر، التي يمكن أن تؤثر سلباً في الصحة العقلية والجسدية.



يحمي الدماغ

يحفّز الشاي الأزرق إنتاج مادة الأستيل كولين، التي تقوم بتعزيز قدرة خلايا الدماغ على التواصل، وتحسين وظائف المخ والتركيز، ومكافحة فقدان الذاكرة.



يخفف الوزن

الصورة من freepik



يعد الشاي الأزرق بديلاً صحياً للمشروبات السكرية، مثل: المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، ومشروبات الطاقة، حيث لا تحتوي على سكر أو كربوهيدرات أو دهون، كما يساعد شرب الشاي الأزرق على التوقف عن اشتهاء المشروبات السكرية، كما أنه مدر للبول، الأمر الذي من شأنه مساعدة مرضى السكري والسمنة المفرطة على فقدان الوزن، فضلاً عن وزن الماء.



يحسِّن الحالة المزاجية

يعمل الشاي الأزرق كمضاد للاكتئاب، حيث يساعد على تخفيف الإجهاد النفسي والتوتر وتحسين الحالة المزاجية، ما يجعله علاجاً طبيعياً للإرهاق، خاصة عند تناوله مع الأناناس أو الليمون.



يحمي الشعر

الشاي الأزرق ممتاز في تعزيز صحة الشعر، حيث يحتوي على مركب الأنثوسيانين، الذي يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس بتحفيز الدورة الدموية، الأمر الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر.

يحتوي على مضادات الالتهابات

يدخل الشاي الأزرق في الطب الصيني التقليدي كعلاج للالتهابات، وذلك لما يحتوي عليه من مضادات الالتهاب.



الشاي الأزرق يعزز وظائف الكبد

أثبتت الدراسات الحديثة أن الشاي الأزرق يعزز وظائف الكبد، ويقي بعض أمراض الكبد الخطيرة.

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المصدر : health.com