تعرف على فوائد المشي بأقدام حافية؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة، أن الارتداء المستمر للأحذية يرفع خطر الإصابة بتشوهات مثل تسطح الأقدام أو اعوجاجها.
وأوصت الدراسة، بضرورة المشي بأقدام حافية، لتدريب عضلات القدم والأربطة والأوتار، والحفاظ على ثبات واستقرار مفصل الكاحل، والحد من تشوهات الأقدام ومشاكل العظام الناجمة عنها، وتعزيز وضعية القوام، والوقاية من مشاكل الظهر والركبة، ويجب المشي بأقدام حافية على أرضيات متنوعة مثل الرمال، والعشب، والحصى.
ولكن الدراسة حذرت مرضى السكري من ذلك، بسبب خطر الإصابة بجروح صغيرة في القدم، علماً أن مرضى السكري لا يلاحظونها في الغالب لتراجع الإحساس بالألم لديهم، فضلاً عن بطء التئام جروحهم، ما يرفع خطر الإصابة بالقدم السكرية، الذي يهدد ببتر القدم، وعلى مرضى الفُصال العظمي استشارة الطبيب قبل المشي بأقدام حافية، لأن ارتفاع الحمل على القدمين يؤدي إلى تفاقم الألم الذي يسببه المرض
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