شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتغير السرة أثناء الحمل؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحمل تتعرض النساء لحدوث تغيرات كثيرة في أجسامهن، فيتغير لديهن الثدي، والبطن والسرة، حتى الوجه، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة حدوث تغيرات في السرة خلال الحمل وفقًا لموقع healthshots

وتمر السرة بالعديد من التغيرات خلال فترة الحمل، وتحدث هذه التغييرات بسبب توسع الرحم وتمدد جدار البطن، وخلال أول ثلاثة أشهر من الحمل لا يظهر أي تغير، بينما يحدث التغيرات في الثلث الثاني من الحمل، والسبب يرجع إلى زيادة حجم البطن والرحم، أما في الثلث الأخير من الحمل، تتعرض السرة لضغط ملحوظ بسبب كبر حجم الرحم، ويترتب على ذلك تعرضها للتغيرات الملحوظة.

وأشار التقرير، إلى أنه عندما يتمدد الجلد لاستيعاب نمو الطفل، قد تظهر علامات التمدد، بما في ذلك حول السرة، ويقول الخبراء، إن هذه العلامات تحدث نتيجة لاختبار مرونة الجلد أثناء النمو السريع للبطن.

أما بعد الولادة، قد تشهد منطقة السرة تغيرات بسبب تمدد الجلد أثناء الحمل، وقد تلاحظ بعض النساء ترهل في الجلد حول السرة حيث يعود البطن تدريجيًا إلى حالته السابقة التي كان عليها قبل الحمل.

وقدم التقرير بعض العلامات المقلقة عند تمدد السرة، ومنها:

- إذا كنت تعاني من ألم شديد ومستمر حول السرة أو في منطقة البطن، فمن المهم استشاري الطبيب.

- إذا كنت تعاني من أي نزيف أو إفرازات غير عادية من السرة يجب استشارة الطبيب.

- إذا لاحظت احمرارًا أو تورمًا أو علامات عدوى حول السرة، فمن الضروري زيارة الطبيب.

- إذا لاحظت انخفاضًا ملحوظًا في حركة الجنين أو إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحة طفلك، فاتصلي طبيبك.

- إذا شعرت بعلامات المخاض المبكر مثل الانقباضات المنتظمة أو آلام أسفل الظهر أو تغير في إفرازات مهبلية، اتصلي بطبيبك.