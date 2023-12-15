شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عظام يوضح أسباب تقوس الساقين ولين العظام لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد فوزي الطناحي، استشاري جراحة عظام الأطفال في كلية طب طنطا، أن تقوس الساقين ولين العظام لدى الأطفال يعد من الأمراض المنتشر، فعند ظهور أعراضه التي تشمل رخاوة في بعض المناطق المداورة للجمجمة وزيادة حجم الرأس مع بروز الجبهة، وتأخر ظهور الأسنان، وظهور نتوءات في الأطراف، وبروز عظام الصدر وفي بعض الأحيان يتعرض الطفل لإنحناءات جانبية في العمود الفقري، بالإضافة إلى تأخر نمو العظام بالحوض، يتأكد الطبيب من الإصابة بلين أو كساح أو تقوس عظام وساقين الطفل.

وأوضح استشاري جراحة عظام الأطفال، أن الأطفال يصابون بتقوس الساقين نتيجة لخلل في ترسيب معادن العظام، كالكالسيوم و الفوسفور أثناء مراحل النمو، وترجع أسباب الإصابة بلين العظام أو تقوس الساقين لدي الأطفال إلى نقص فيتامين د، وعدم التعرض الكافي للشمس، أو بسبب إصابة الطفل بمشاكل أو أمراض بالكلي والكبد، وأيضًا قد يتعرض الطفل نتيجة لأسباب وراثية التي تؤثر على نشاط إنزيمات التي تلزم فيتامين د للعمل وترسبه بالجسم، كما أن عدم تغذية الأم بشكل جيد وصحي خلال فترة الحمل تعد من الأسباب.

واستكمل حديثة مشيرًا إلى أنه في حالات التقوس الشديد قد يتطلب الأمر عملية جراحية لتعديل التقوس، مع إعطاء العلاجات الغنية بفيتامين د لتقوية العظام.

وقدم الطناحي، أبرز الطرق الوقائية من مرض لين العظام وتقوس الساقين عند الأطفال، ومنها:

- ضرورة تعرض الطفل أشعة الشمس مدة طويلة في بداية النهار ونهايته تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة.

- إمداد الطفل بالتغذية الجيدة، فالتمثيل الغذائي الجيد للطفل و إحتواءه على فيتامين د منذ أول يوم للولادة، حيلة تعد من أهم الحيل التي تقلل تعرضه للمضاعفات، فمنذ بداية إدخال الطعام للطفل يجب أن تكون أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

- فحص الكلي للطفل تعد من النصائح المهمة التي تحميه.

- بعد إشراف الطبيب المتابع للطفل، يمكن إعطائه مركبات الكالسيوم من الشهر الرابع.