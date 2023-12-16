شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن متلازمة ما بعد الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتعارف عليه أنه قبل نزول الدورة الشهرية تعاني بعض النساء من مشاعر مضطربة، وعصبية شديدة، وتقلبات في المزاج، وألم في البطن، والعديد من أعراض أخرى، ولكن هل تعلمين أن هناك متلازمة بعد الدورة الشهرية؟.. نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots، وقدم كل ما ترغبين في معرفته عنها.

أوضح التقرير، أن هناك أعراضًا مرتبطة بالدورة الشهرية، وهى الانتفاخ وتقلب المزاج قبل وأثناء الدورة الشهرية، كما أن شدة الأعراض المحددة يمكن أن تختلف بشكل كبير بين سيدة وأخرى، فإن متلازمة ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية تؤثر على العديد من النساء أثناء الدورة الشهرية، والبعض تستمر معهن إلى بعد الإنتهاء من الدورة الشهرية.

ما هى متلازمة ما بعد الدورة الشهرية؟ تعني استمرار الأعراض التي تحدث مع بدء نزول الدورة الشهرية، مثل التعب المستمر أو تغيرات المزاج، وفي حالة إذا كانت شديدة أو تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك، قد تكون مؤشرًا على وجود حالة كامنة. وتختلف متلازمة ما قبل الحيض عن أعراض ما بعد الحيض من حيث توقيتها وأعراضها، فمتلازمة ما قبل الحيض تعني مجيء أو نزول الدورة الشهرية، ووتعاني النساء من أعراض الجسدية والعاطفية التي تحدث عادةً في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الدورة الشهرية، ومنها تقلب المزاج، الانتفاخ، ألم الثدي، الصداع، التعب، تغيرات في الشهية، اضطرابات النوم، صعوبة التركيز.

أما عن متلازمة ما بعد الدورة الشهرية، فقد تعاني بعض النساء من أعراض بعد انتهاء الدورة الشهرية، ومنها التعب المستمر، و تقلبات المزاج، وعن أسبابها فهي كالتالي:

- التقلبات الهرمونيةبعد الدورة الشهرية، تستمر التغيرات الهرمونية حيث يستعد الجسم للدورة التالية، قد تساهم التقلبات في الهرمونات، مثل هرمون الاستروجين والبروجستيرون ، في ظهور بعض أعراض ما بعد الدورة الشهرية. - التعبيمكن أن يؤدي الحيض إلى تغيرات مؤقتة في مستويات الطاقة ومستويات الهيموجلوبين بسبب فقدان الدم، مما قد يسبب التعب بعد الدورة الشهرية. - التوتر والإجهاديرتبط الإجهاد وعدم كفاية النوم وسوء التغذية، قد تؤثر على كيفية شعور النساء بالأعراض بعد الحيض. -الظروف الصحية الأساسيةقد تظهر بعض الحالات الطبية مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو متلازمة التعب المزمن أعراضًا ملحوظة بعد الدورة الشهرية، لذلك، قد تعتقدين أنك تعانين من متلازمة ما بعد الدورة الشهرية.ويكمن تحديد الفرق بين أعراض الدورة الشهرية وأعراض ما بعد الدورة الشهرية في توقيت ظهور الأعراض، حيث تحدث أعراض الدورة الشهرية قبل أو أثناء الدورة الشهرية، بينما قد تظهر أعراض ما بعد الدورة الشهرية بعد انتهاء الدورة الشهرية. ما هي العلاجات المنزلية لمتلازمة ما بعد الدورة الشهرية؟ ​- الراحة والنوميمكن أن يكون التعب أحد الأعراض الشائعة بعد الدورة الشهرية، لذا، فإن الراحة الكافية والنوم الجيد أمر مهم، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم لدعم تعافي جسمك ومستويات الطاقة. - النظام الغذائي الصحياتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، فهذه الأغذية تمد الجسم العناصر الغذائية الأساسية ويساعد على استقرار مستويات الطاقة. -ترطيب الجسماشربي الكثير من الماء فترطيب الجسم المناسب يدعم وظائف الجسم بشكل عام ويمكن أن يساعد في تخفيف التعب والانزعاج.