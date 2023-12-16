شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي من الأنفلونزا ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة والأنفلونزا يتطلب من هذا الأمر اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في الشفاء، ولذا يقدم موقع timesofindia نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي.

اليوم الأول

وجبة الإفطار: الشوفان مع الموز ورشة من بذور الشيا.

وجبة الغداء: شوربة الدجاج مع الخضروات.

وجبة خفيفة: زبادي بالعسل واللوز.

وجبة العشاء: سمك مشوي مع القرنبيط المطهو ​​على البخار.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو الموز والبيض المسلوق.

وجبة الغداء: شوربة العدس.

وجبة خفيفة: شرائح برتقال وحفنة من عبن الجمل، أو الفول السوداني.

وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي + بطاطا حلوة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: عصير التوت أو الفراولة والزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من العسل.

وجبة الغداء: خضروات مشكلة مع الأرز.

وجبة خفيفة: جبنة قريش مع الخيار.

وجبة العشاء: الفاصوليا والخضروات المشكلة.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: الحبوب الكاملة مع الحليب وشرائح الفراولة.

وجبة الغداء: سلطة الحمص والطماطم والخيار.

وجبة خفيفة: شرائح التفاح مع زبدة اللوز.

وجبة العشاء: سمك مشوي.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: البيض المخفوق مع السبانخ المقلية والخبز المحمص من الحبوب الكاملة.

وجبة الغداء: شوربة أي نوع مع خبز الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة: أعواد الجزر والخيار مع الحمص.

وجبة العشاء: جمبري مقلي مع البروكلي والفلفل الحلو والأرز.

اليوم السادس

وجبة الإفطار: الزبادي مع التوت المشكل.

وجبة الغداء: سلطة السبانخ واللفت مع الدجاج المشوي والطماطم وجبنة الفيتا.

وجبة خفيفة: شرائح المانجو.

وجبة العشاء: سمك البلطي المشوي.

الخليج 365

وجبة الإفطار: فطائر الحبوب الكاملة مع شرائح الخوخ.

وجبة الغداء: لحم ديك رومي مع لفائف الخضار مع خبز تورتيلا الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة: سلطة فواكه مشكلة (كيوي، برتقال، وتوت).

وجبة العشاء: كاري الخضار مع الحمص والأرز.