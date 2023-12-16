شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي من الأنفلونزا ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة والأنفلونزا يتطلب من هذا الأمر اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في الشفاء، ولذا يقدم موقع timesofindia نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي.اليوم الأول
وجبة الإفطار: الشوفان مع الموز ورشة من بذور الشيا.
وجبة الغداء: شوربة الدجاج مع الخضروات.
وجبة خفيفة: زبادي بالعسل واللوز.
وجبة العشاء: سمك مشوي مع القرنبيط المطهو على البخار.اليوم الثاني
وجبة الإفطار: خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو الموز والبيض المسلوق.
وجبة الغداء: شوربة العدس.
وجبة خفيفة: شرائح برتقال وحفنة من عبن الجمل، أو الفول السوداني.
وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي + بطاطا حلوة.اليوم الثالث
وجبة الإفطار: عصير التوت أو الفراولة والزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من العسل.
وجبة الغداء: خضروات مشكلة مع الأرز.
وجبة خفيفة: جبنة قريش مع الخيار.
وجبة العشاء: الفاصوليا والخضروات المشكلة.اليوم الرابع
وجبة الإفطار: الحبوب الكاملة مع الحليب وشرائح الفراولة.
وجبة الغداء: سلطة الحمص والطماطم والخيار.
وجبة خفيفة: شرائح التفاح مع زبدة اللوز.
وجبة العشاء: سمك مشوي.اليوم الخامس
وجبة الإفطار: البيض المخفوق مع السبانخ المقلية والخبز المحمص من الحبوب الكاملة.
وجبة الغداء: شوربة أي نوع مع خبز الحبوب الكاملة.
وجبة خفيفة: أعواد الجزر والخيار مع الحمص.
وجبة العشاء: جمبري مقلي مع البروكلي والفلفل الحلو والأرز.اليوم السادس
وجبة الإفطار: الزبادي مع التوت المشكل.
وجبة الغداء: سلطة السبانخ واللفت مع الدجاج المشوي والطماطم وجبنة الفيتا.
وجبة خفيفة: شرائح المانجو.
وجبة العشاء: سمك البلطي المشوي.الخليج 365
وجبة الإفطار: فطائر الحبوب الكاملة مع شرائح الخوخ.
وجبة الغداء: لحم ديك رومي مع لفائف الخضار مع خبز تورتيلا الحبوب الكاملة.
وجبة خفيفة: سلطة فواكه مشكلة (كيوي، برتقال، وتوت).
وجبة العشاء: كاري الخضار مع الحمص والأرز.
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