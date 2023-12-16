شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النعناع لآلام العضلات وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النعناع خصائص تتجاوز بكثير استخدامه في الأكلات أو المشروبات، فقد أثبتت الدراسات أنه يمكن استخدامه لتخفيف آلام العضلات وتحسين عملية الهضم، وذلك بسبب قيمته الغذائية وخصائصه المتعددة.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تعرف عشبة النعناع بفوائدها الصحية الطبيعية التي يمكن أن تساهم في الصحة العامة.

فوائد النعناع لآلام العضلات مرخي طبيعى للعضلات

يمتلك النعناع خصائص طبيعية تساعد على استرخاء العضلات، ما يجعله خيارًا ممتازًا لتخفيف آلام العضلات وتوترها، المنثول، المركب النشط في النعناع، ​​له تأثير تبريد على العضلات، ما يساعد على تهدئة الانزعاج وتقليل الالتهاب.

تأثيرات مضادة للالتهابات

الخصائص المضادة للالتهابات للنعناع يمكن أن تساعد في تخفيف آلام العضلات الناجمة عن الالتهاب، يمكن أن يساهم استهلاك النعناع بأشكال مختلفة، مثل الشاي أو منقوع، في تقليل الالتهاب وتخفيف آلام العضلات، خاصة بعد النشاط البدني المكثف أو ممارسة الرياضة.

النعناع تخفيف الصداع

يمكن للنعناع أن يريح العضلات الممتدة إلى عضلات الرأس والرقبة، قد يقلل النعناع من بعض أشكال الصداع لأنه يريح العضلات ويخفف الانزعاج.

التعافي بعد التمرين

يمكن أن يكون النعناع إضافة قيمة إلى إجراءات ما بعد التمرين. يمكن لخصائص النعناع التي تساعد على استرخاء العضلات أن تساعد في التعافي بشكل أسرع عن طريق تقليل ألم العضلات وتعزيز الاسترخاء. يمكن تناوله في الشاي أو إضافته إلى العصائر أو استخدامه كعنصر في الوجبات.

فوائد النعناع لصحة الجهاز الهضمي

آلام في المعدة

تهدئة اضطراب المعدة

المساعدة في عملية الهضم

تهدئة القولون

تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي