شكرا لقرائتكم خبر عن هتنام أحسن ومزاجك هيتظبط.. تعرف على فوائد القراءة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القراءة تعد هواية يقوم الكثيرون بالقيام بها لتحسين الصحة النفسية والعقلية، والتقليل من التوتر، وفوائدها كثيرة يقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

أكد التقرير، أن القراءة تعتبر تمرينًا جيدًا للعقل، فعند القيام بها يسودك الهدوء، وارتفاع نسبة التركيز والاسترخاء، حيث نشرت دراسة أجريت عام 2009 أن القراءة يمكن أن تخفض معدل ضربات القلب، وتخفف من توتر العضلات، والتوتر النفسي كما أنها لها آثار إيجابية على صحتك البدنية.

وأوضح التقرير، أن قراءة رواية رومانسية تثير مشاعر الفرح والراحة النفسية، وتساعد في القضاء على الضغوط النفسية اليومية، كما يمكن لكتاب فكاهي أن يشعرك بالسعادة ويزيد لديك الرغبة في الضحك، ويعمل بمثابة معزز طبيعي للمزاج.

أوضح الدكتور أوستن فرنانديز، طبيب نفسي، أن القراءة لا تحافظ على نشاط الحالة العقلية فقط بل أيضًا توفر فوائد جسدية، وهناك فوائد تحل علي الصحة عند القراءة، ومنها:

- يحسن الصحة المعرفية

القراءة هى تمرين عقلي يعزز مهارات التفكير والإبداع، فعند قراءة قصص ورويات بها حبكات معقدة، وشخصيات متنوعة، وقصص معقدة، فتقوم بتحفيز مناطق مختلفة من المخ، حيث وجدت الأبحاث المنشورة في علم الأعصاب أن القراءة تحافظ على الوظيفة الإدراكية وتقلل الإصابة بمرض الزهايمر.

- تعزز النوم

تساعد القراءة على رفع الوعي ، مما يعزز نومًا أكثر راحة أثناء الليل، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة المجلة الطبية البريطانية.

- تخفيف التوتر

تعمل القراءة كمسكن قوي للتوتر وتخفف من مشاعر القلق، ففي عام 2009، أثبت مجموعة من الباحثين أن 30 دقيقة فقط من القراءة يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتوتر بنفس فعالية اليوجا.

- تحسن مزاجك

للكتب والقراءة القدرة على تحسين حالتك المزاجية، فتعتبر علاج للأشخاص المصابون بالحزن والقلق.