شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الأسماك تقترب فائدتها من السلمون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن سمك السلمون له الكثير من الفوائد الصحية، وقالت الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المأكولات البحرية ليست متساوية في الفائدة ولا في المعادن ولا في الفيتامينات والعناصر والأحماض التي تقدمها للجسم، فكل نوع له فائدة ووظيفة، فهناك سمك السلمون على سبيل المثال والذي يحمل فائدة عالية جدًا ولا يمكن إغفال فوائده العديدة للجسم والصحة.

فالسلمون غني بالأوميجا 3 المفيدة والصحية للجسم والدماغ والمناعة، والتي تعزز من عمل دفاعات الجسم ضد المرض، كما تعزز من عدم تأكسد الخلايا ويعزز قوة الجسم ونسب الفسفور فيه.

ولكن سمك السلمون من الأسماك القليلة التواجد وقد لا يتمكن الجميع من الحصول عليها، ولذا تنصح الدكتورة صفاء توفيق بالاعتماد على الأسماك البديلة المتاحة، وفى الوقت ذاته عالية الفائدة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية وغنية بالأوميجا 3 أيضًا، والدهون الصحية، ومن أبرز هذه الأنواع البديلة وعالية الفائدة فى الوقت ذاته، سمك الماكريل وسمك السردين وكذلك سمك التونة.

وتابعت استشارى التغذية حديثها مؤكدة أن هذا الثلاثي من أهم أنواع الأسماك وأكثرها فائدة بل إن فائدتها قد تقترب من الفائدة الغذائية للسلمون، أحد أهم أنواع الأسماك، كما تساعد الدهون الصحية في هذه الأسماك على تعزيز مستويات الكوليسترول في الدم كما أنها تعزز من صحة العظام.

تابعت دكتورة صفاء موضحة أن من فوائد هذه الأسماك أيضًا تعزيز دفاع الجسم ضد المرض والعدوى، والوقاية من المشكلات الصحية، ولذا يمكن الاعتماد على علبة من التونة الجيدة النوع، أو تناول سمكة ماكريل أو سمكة من أسماك السردين، والتي تتوافر بكثرة وتحتوي على الكثير من المعادن وأهميتها ترجع لكونها بروتين حيواني جيد ومفيد يعزز من قوه عضلات الجسم ويعزز أيضًا من بنيته ويزيد من طاقته، وتحمله، ويزيد من نشاطه، كما يعزز من نضارة البشرة وجمالها وإشراقها كما يعزز من سلامه الجهاز الهضمي لأنه سهل الهضم وجميل المذاق لذا ينصح بتناول هذه الأنواع الثلاثة التي تكون غنية بالأوميجا 3 والتي تعادل أو تقارب النسب الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية كالموجودة في سمك السردين.