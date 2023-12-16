 بهارات تعالج الانتفاخ وتقضي على مشاكل الجهاز الهضمي

بيروت - نادين محمد - يُعرف الشعور بالامتلاء أو الضيق أو التورم في البطن بعد تناول وجبة الطعام بالانتفاخ. مشاكل الجهاز الهضمي وخاصة الانتفاخ يمكن أن تعيق حياتكِ اليومية وتسبب كثير من الألم والانزعاج.

الانتفاخ يظهر نتيجة لزيادة إنتاج الغاز، أو الإفراط في تناول الطعام، أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل القولون العصبي. على الرغم من أنها حالة مؤقتة، إلا أن الشعور بالألم أو الانزعاج قد يفسد يومكِ.



هل التوابل تعالج الانتفاخ؟



تحتوي التوابل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، تقضي على الانتفاخ وتعزز عمل الجهاز الهضمي. يمكن لبعض الأعشاب والتوابل أن تساعد أيضًا في علاج مشاكل الأمعاء وإطلاق الغازات المحتبسة.

تساعد التوابل كذلك على تقليل الالتهاب وتهدئة الجهاز الهضمي، مما يحد من الألم ويمنحكِ الشعور بالراحة، كما أنها تحفز الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل هضم الطعام بشكل أكثر سلاسة.

الانتفاخ يسبب كثير من الألم- المصدر freepik

بهارات تعالج الانتفاخ:



تعمل التوابل التالية كعلاجات طبيعية للانتفاخ وتعزز عملية الهضم:

1. الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ . بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان وتحسين راحة الجهاز الهضمي بشكل عام. يمكن تناول الزنجبيل بعدة طرق، سواء مسحوق، أو طازج، أو مشروب دافيء.

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2. النعناع



النعناع معروف بخصائصه المهدئة. المنثول الموجود في النعناع يساعد على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الانتفاخ. تناول شاي النعناع أو إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى وجباتك طريقة رائعة للاستمتاع بمذاقه.



3. بذور الشمر



تستخدم بذور الشمر لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الانتفاخ. تحتوي بذور الشمر على مركبات مثل الأنيثول، والتي يمكن أن تريح عضلات الجهاز الهضمي وتقلل الالتهاب. مضغ بذور الشمر أو إضافة الشمر في وجباتكِ يساهم في التخلص من الانتفاخ.

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4. الكمون



الكمون ليس مجرد نوع من التوابل اللذيذة، بل إنه يوفر أيضًا فوائد للجهاز الهضمي. يحتوي على مركبات تحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على هضم الطعام ومنع تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.يمكنكِ تناول مشروب الكمون أو الاكتفاء بإضافته للأكل.



5. الكركم



الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساهم التهاب الجهاز الهضمي في الانتفاخ، ويمكن أن يساعد الكركم في معالجة هذه المشكلة. إن دمج الكركم في نظامك الغذائي لا يضيف نكهة مميزة فحسب، بل يقلل أيضًا من الانتفاخ والألم.

الكركم يقلل الانتفاخ- المصدر freepik



6. الكزبرة



بذور الكزبرة وأوراقها الطازجة لها فوائد رائعة للهضم. تحتوي بذور الكزبرة على مركبات تساعد على علاج الانتفاخ. الكزبرة تساعد على تحسين عملية الهضم لأنها غنية بالألياف، مما يساعد على تسريع عملية الهضم والتخلص من الانتفاخ.

7. القرفة



القرفة لها أيضا فوائد رائعة للجهاز الهضمي لها خصائص مضادة للميكروبات تساعد في تخفيف الانتفاخ عن طريق تقليل تكوين الغازات في الجهاز الهضمي. رشي القرفة على صحن الشوفان الصباحي، أو أضفه إلى العصائر، أو ادمجه في الأطباق.

في حين أن هذه التوابل قد تساعد في تقليل الانتفاخ، لكن من المهم معرفة أنه يجب عليكِ زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب إذا كان الانتفاخ شديدًا أو مزمنًا.



