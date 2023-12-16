نبات يخفّض الكوليسترول ويقي من النوبات القلبية

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أكد طبيب روسي أن لثمار نبات العرعر الصنوبري دائم الخضرة فوائد طبية كبيرة، يأتي على رأسها الوقاية من تجلط الدم ورفع مستوى الكوليسترول “الجيد” في الدم. وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين.

وأوضح الدكتور سيرغي أغابكين فوائد الثمار الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات والتي تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام.

1 – ترفع مستوى الكوليسترول “الجيد”. أظهرت نتائج دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمار يرفع مستوى الكوليسترول “الجيد” في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول “السيء”. وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين. لأن الكوليسترول “الجيد” ينظف الأوعية الدموية من الكوليسترول “السيء، ما يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.

2 – الوقاية من تجلط الدم. كشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.

3 – تساعد على الهضم. تعمل ثمار العرعر على تحسين عملية هضم الطعام – وتحفيز إفراز عصارة المعدة. لذلك تقليديا تضاف إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” فإن أغابكين أشار أيضاً إلى وجود موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول، لذلك يمنع من يعاني من أمراض الكلى المزمنة استخدامه. كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه. وتمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم. وعموما من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام.