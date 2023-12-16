استشاري في أمراض القلب: التدفئة المستمرة والمشروبات الساخنة من أهم الطرق الوقائية لمرضى القلب خلال فصل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الدفئة المستمرة والمشروبات الساخنة من أهم الطرق الوقائية لمرضى القلب خلال فصل الشتاء.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، أن من الطرق الوقائية الأخرى شرب الماء الكافي والابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة تحت الـ 10 مئوية.