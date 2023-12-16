أسباب وجيهة لتناول الفول السوداني في الشتاء



بيروت - نادين محمد - يجعلنا الموسم البارد نتوق إلى الدفء والتغذية. إحدى الطرق اللذيذة والمغذية لمواجهة الجوع والبرد هي تناول الفول السوداني في الشتاء.هناك أسباب تجعل الفول السوداني جزءًا أساسيًا من نظامكِ الغذائي في الشتاء .



فوائد الفول السوداني في الشتاء



طعم الفول السوداني يناسبنا أكثر في الشتاء ربما لأنه مشبع فيحد من تناول الأكل بشكل متكرر



غني بالدهون الأساسية



الشتاء تكمن مشكلتنا في الشعور بالبرد، من ثم نحن بحاجة إلى نظام غذائي يعزز الدفء، يعد الفول السوداني خيار رائع في هذا الصدد لأنه يحتوي على الدهون الأساسية التي يحتاجها الجسم.

مصدر للطاقة

عادة ما نشعر بالخمول والتعب خلال فصل الشتاء. لذلك، نحن بحاجة إلى الأطعمة المعززة للطاقة والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين لمساعدتنا على اجتياز يوم مليء بالتحديات. يوفر البروتين الموجود في الفول السوداني دفعة من الطاقة، مما يجعله إضافة ممتازة لنظامك ِالغذائي خلال الشتاء لأن هذه الطاقة تحد من الشعور بالكسل و التعب.

يوفر البروتين الموجود في الفول السوداني الطاقة-المصدرfreepik



دعم المناعة بفيتامين ه



مع تغير الطقس، نصاب على نحو متكرر بنزلات البرد أو الحساسية. الفول السوداني يعزز نظام المناعة كما يحد من الإصابة بالحساسية. يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من فيتامين ه، ويعمل كمضادات للأكسدة، كما يدعم جهاز المناعة ويساعد في مقاومة الأمراض الموسمية.

العناية بالبشرة



الأطعمة الشتوية مثل الفول السوداني صحية وغنية بالعناصر الأساسية. وهذا يساعد على تعزيز صحة الجلد. يمكنكِ الحد من جفاف الجلد خلال فصل الشتاء بتناول الفول السوداني الغني بالبيوتين ما يمنحكِ بشرة نضرة وشعر صحي.

تقوية العظام



تساهم المعادن الحيوية مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك الموجودة في الفول السوداني في الحفاظ على عظام قوية وصحية، وهو أمر مهم خلال فصل الشتاء.

يحسن المزاج



البرد والبقاء لساعات في السرير البقاء يشعركِ بالكآبة والرتابة.يمكنكِ التغلب على هذه المشاعر مع هذه المكسرات المعززة للمزاج. يحتوي الفول السوداني على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين، مما قد يحسن مزاجك خلال فصل الشتاء.

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ضبط سكر الدم



الفول السوداني يخفض نسبة السكر في الدم وبالتالي فهو يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا للصحة في فصل الشتاء.

هل الفول السوداني جيد لإنقاص الوزن؟



الفول السوداني غني بالقيم الغذائية،مثل الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب، كما يساعد الفول السوداني على تعزيز معدل الأيض من خلال مد الجسم بالطاقة.

على الرغم من محتواه العالي من الدهون والسعرات الحرارية، إلا أن الفول السوداني مفيد لخسارة الوزن.لأنه غني بالألياف والبروتين.وإليكِ كيفية تأثير الفول السوداني على فقدان الوزن:

الفول السوداني مفيد لخسارة الوزن-المصدرfreepik

يعزز الشعور بالشبع



على عكس الوجبات الخفيفة الأخرى المليئة بالدهون غير الصحية والكربوهيدرات، فإن الفول السوداني مليء بالبروتين الصحي. كما يتم هضم الفول السوداني أيضًا ببطء ويبقى في المعدة لساعات أطول مما يعزز الشعور بالشبع. ومن ناحية أخرى، يتم امتصاص الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات بسرعة في مجرى الدم، ويعقب ذلك ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم وانخفاض مفاجئ، مما يجعل الإنسان يشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول وجباته الأخيرة.

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يقلل من الرغبة في تناول الطعام



يفشل الكثير من الأشخاص في الحفاظ على نظام غذائي متوازن بسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يؤثر هذا على نتائج فقدان الوزن، ولكن إذا كنتِ تعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فقد يكون الفول السوداني هو الحل. بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، يعمل الفول السوداني على تثبيت مستويات السكر في الدم. وهذا يساعد الأشخاص على البقاء نشيطًا لفترة أطول دون رغبة في تناول الطعام.



مليئ بالدهون الصحية



الفول السوداني غني باثنين من الدهون الصحية، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. يؤدي تناول هذا الفول السوداني أيضًا إلى انخفاض خطر زيادة الوزن. كما يعمل الفول السوداني أيضًا على تحسين قدرة الجسم على تحويل الدهون المخزنة إلى الطاقة، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل حاد.

المصادر:

Bebodywise

Peanut-institute

