شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مرضك من لون لسانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللسان عضو عضلي مسئول عن التذوق، فهل تعلم أنك تستطيع التعرف على مرضك من لو لسانك؟.. هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia

يوضح التقرير أن اللسان يظهر عليه أعراض مرضية، فيعتبر لون لسانك مؤشراً على الإصابة بالمرض من خلال بعض التغييرات التى تشير إلى مشاكل صحية أساسية.

طبقة بيضاء علي اللسانأشار التقرير إلى أن ظهور طبقة بيضاء على اللسان تعد علامة على خلل فى نظافة الفم، مثل فرط نمو البكتيريا أو الالتهابات الفطرية مثل مرض القلاع الفموي، ويمكن أن يشير أيضًا إلى الجفاف أو التهيج. اللون الأحمر على اللسان وأضاف التقرير أن ظهور اللون الأحمر على اللسان يعنى نقص الفيتامينات، خاصة فيتامين ب. لسان أسودينجم عن سوء نظافة الفم أو التدخين أو الإفراط فى تناول القهوة أو الشاى أو استخدام المضادات الحيوية. اللسان أزرق يعني عدم كفاية مستويات الأكسجين فى الدم، الأمر الذي قد يرتبط بمشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية. لسان شاحبيمكن ربط اللسان الشاحب بفقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد، مما يؤثر على أكسجة الدم، وقد يشير أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية أو عدم كفاية امتصاص العناصر الغذائية. ويقدم التقرير أبرز النصائح الصحية التى تساعد فى الحفاظ على صحة اللسان ومنها: -ممارسة نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك ولسانك بانتظام.

-حافظ على رطوبة جسمك لمنع الجفاف .

-الإقلاع عن التدخين، وتجنب الإفراط في الكافيين.

-انتبه للتغيرات في النظام الغذائي والأدوية التي قد تؤثر على لون اللسان.