شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة انتشار متغير JN.1 لكورونا نهاية العام.. اعرف الأعراض والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الخبراء زيادة انتشار متغير JN.1 الجديد لكورونا في عطلات نهاية العام عالميًا، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يعتبر متغير JN.1 أسرع متغيرات كورونا نموًا في الوقت الحالى، حيث يشكل أكثر من 1 من كل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "USA today".

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض، ماندي كوهين، في رسالة فيديو: "بدأ فيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى بعد أن كان مستقرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية"، محذرا أنه يمكننا أن نتوقع ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام خلال العطلات، حيث ارتفع أيضًا نشاط الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن النمو المستمر لمتغير JN.1 يشير إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من أنظمتنا المناعية".

وعلى الرغم من ذلك، تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه "في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنة بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا".

وتم اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضى ومنذ ذلك الحين، نمت لتمثل ما يقدر بنحو 15% إلى 29% من الإصابات الجديدة، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هي الأعراض التي يسببها JN.1؟

حتى الآن، من غير المعروف ما إذا كان JN.1 يسبب أعراضًا مختلفة عن السلالات الأخرى.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: “بشكل عام، تميل أعراض كورونا إلى أن تكون متشابهة عبر المتغيرات”. "إن أنواع الأعراض ومدى شدتها عادة ما تعتمد بشكل أكبر على مناعة الشخص وصحته العامة بدلاً من المتغير الذي يسبب العدوى."

هل تعمل اللقاحات على متغير JN.1؟

من المتوقع أن توفر لقاحات كورونا المحدثة الحماية ضد JN.1 بناءً على الدراسات

ووصف خبير اللقاحات الدكتور بيتر هوتيز JN.1 بأنه سلالة "سيئة"، مشيرًا إلى قابليته العالية للانتقال وقدراته على الهروب المناعي.

وأضاف هوتز على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هذا التطعيم السنوي الجديد XBB الذي أصبح متاحًا في سبتمبر من هذا العام يجب أن يوفر بعض الحماية المتبادلة لإبقائك خارج المستشفى”.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن "النمو السريع" لمتغير JN.1 مقارنة بالسلالات الأخرى يثير سؤالا وهو هل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإصابات؟

وقال CDC، أنه "في الوقت الحالي، لا نعرف إلى أي مدى قد يساهم JN.1 في هذه الزيادات المحتملة في الإصابة خلال بقية شهر ديسمبر مثل تلك التي شوهدت في السنوات السابقة."

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض أنه سيقوم بمراقبة نشاط كورونا وانتشار متغير JN.1 عن كثب في الفترة الحالية."

طرق الوقاية من المتغير الجديد لكورونا

أبرز طرق الوقاية من كورونا هي: الحصول على التطعيم، وغسل يديك بشكل متكرر، وتحسين التهوية في الأماكن، وارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل عند المرض حتى لا تنتشر العدوى.