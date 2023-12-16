شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تسبب تصلب الشرايين الكبيرة فى الجسم.. أستاذ جراحة يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام زغلول، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية طب القصر العينى، إن الكثير من العادات والممارسات اليومية والحياتية قد تؤثر سلبًا على سلامة تدفق الدم وسريانه فى الشرايين، وقد تؤدى تدريجيًا إلى مشكلة تصلب الشرايين الكبيرة فى الجسم.

وتابع أستاذ جراحة الأوعية الدموية واصفًا إياها بأنها مشكلة تصيب أحد أو بعض الشرايين الكبيرة فى جسم الإنسان وهى مشكلة يعانى منها البعض وتتسبب فى مضاعفات ومشكلات كبيرة لديه، يكفى أنها تحد وتقلل من سريان الدم وتدفقه فيتعرقل وصوله إلى العضو المطلوب، فتحدث مضاعفات خطيرة ومختلفة نتيجة نقص سريان الدورة الدموية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الجسم.

وأضاف الدكتور حسام زغلول أن الكثير من الأسباب والعوامل تؤدى بنا إلى التصلب الذى يحدث فى سريان كبير على سبيل المثال، حيث تتراكم الكثير من الدهون التى لا تزول، وكذلك قد يحدث أن تزيد نسب الكالسيوم والتكلسات فيها أيضا.

ولعل أشهر الأسباب والعوامل والممارسات الخاطئة التى يمارسها الشخص وتؤدى به تدريجيا لمشكلة تؤدى إلى تصلب أحد الشرايين الكبيرة فى الجسم:

- اضطرابات شديدة فى قياسات ضغط الدم نتيجة عوامل كثيرة فتؤدى إلى ارتفاعه دون أن يضبطه المريض

- زيادة كبيرة وملحوظة فى نسب الدهون الثلاثية فى الدم نتيجة عادات خاطئة فى الطعام على سبيل المثال

- عدم الانتظام والالتزام بنسب السكر فى الدم وعدم الالتفات للنظام الغذائى السليم

- التدخين بكل أشكاله وانواعه أحد أهم أسباب كل أمراض ومشكلات الشرايين، والإفراط فيه يعرض المدخن لمشكلة تصلب الشرايين

- النشاط البدنى الحركى أيضا يؤثر اما سلبا أو إيجابا على هذا الأمر، فإذا كان الشخص من الذين يمارسون الرياضة تقل فرص إصابته .