شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحسن فيتامين E صحة البشرة و6 أطعمة غنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين E من الفيتامينات المهمة التي تعزز الصحة العامة، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا للحصول على بشرة نضرة وصحية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تحسين فيتامين E لصحة البشرة وأبرز الأطعمة الغنية به، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة غنية بفيتامين E لصحة البشرة السبانخ

السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين، فهو يدعم جهاز المناعة في بشرتك، ويمنع الأمراض ويحتوي مجرد كوب من السبانخ على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، والحديد، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم. يضمن 2.03 ملج من فيتامين E في 100 جرام من السبانخ بقاء بشرتك رطبة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

الأفوكادو

الأفوكادو يحتوى على 2.07 ملج من فيتامين E لكل 100 جرام من الأفوكادو، ويوفر أيضًا جرعة من فيتامين C والبوتاسيوم المحبب للبشرة وذلك بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة، مما يقلل التجاعيد والبقع العمرية. الأفوكادو غني بالفيتامينات الأساسية مثل A وC وE، بالإضافة إلى أحماض الأوليك واللينوليك، يعمل الأفوكادو بشكل رائع للحفاظ على بشرة نضرة.

اللوز

اللوز يحتوى على 25.63 ملج من فيتامين E لكل 100 جرام منه، يساهم اللوز الملئ بالبروتين والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم في الحصول على بشرة جميلة ومشرقة مع توفير خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم.

البروكلى

غني بالحديد والكالسيوم وفيتامين C وألياف البريبايوتك يوفر كوب من البروكلي المطبوخ 2.3 ملج من فيتامين E، مما يعزز صحة الجلد من خلال الحفاظ على توهجه الطبيعي وحمايته من الالتهابات.

غني بالمواد المغذية الأساسية ومضادات الأكسدة، بما في ذلك المعادن مثل النحاس والزنك، يصبح البروكلي نباتًا مثاليًا لصحة الجلد والمناعة.

بذور عباد الشمس

رش بعض بذور عباد الشمس على الزبادي أو السلطة يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، وتحتوى على 35.17 ملج من فيتامين E لكل 100 جرام من بذور عباد الشمس، لا تعد هذه البذور مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية فحسب، بل تساهم أيضًا في صحة البشرة وتحسين المناعة.

تعتبر بذور عباد الشمس مليئة بالألياف والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي طريقة طبيعية لتعزيز بشرتك بشكل عام.

الفول السوداني

يحتوى على 4.93 ملج من فيتامين E في حصة 100 جرام من الفول السودانى، وهو يساهم في صحة البشرة من خلال توفير الأحماض الدهنية الأساسية التي تحافظ على رطوبة البشرة وتحافظ على رطوبتها الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الفول السوداني يحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقلل الالتهاب، وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.