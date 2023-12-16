شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يشرح أسباب تضخم الغدة الدرقية وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد فتحي سيد أحمد، استشاري جراحة الأورام في مستشفى التأمين الصحي بني سويف، إن تضخم الغدة الدرقية من المشاكل الصحية الشائعة التي تسبب انتفاخ الرقبة بشكل أكثر من الطبيعى، مضيفًا: أنه في بعض الأحيان يحدث تضخم في حجم الغدة الدرقية ويضغط على القصبة الهوائية مسببًا ضيق التنفس.

وأوضح، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أسباب عديدة لتضخم الغدة الدرقية منها: نقص كمية اليود في طعامك أو نتيجة الإصابة بقصور الغدة الدرقية أي أن الغدة لا تنتج كمية كافية من الهرمونات.

وأضاف أن تضخم الغدة قد يكون أيضًا بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تنتج الغدة كمية كبيرة من الهرمونات.

وأشار إلى أسباب أخرى لتضخم الغدة مثل: التدخين والتغيرات الهرمونية والتهاب الغدة والعلاج الإشعاعى، وفى بعض الحالات يكون السبب سرطان الغدة الدرقية.

وعن أعراض وجود ورم في الغدة أوضح الدكتور أحمد فتحي سيد أنها كتلة تظهر تحت الجلد يمكن تحسسها عند لمس منطقة الرقبة، تغيرات الصوت مثل: البحة، مشاكل في البلع وألم الرقبة وانتفاخ الغدد الليمفاوية وصعوبة التنفس أحيانًا.

وأوضح أن علاج تضخم الغدة الناتج عن أورام خبيثة أو نقص اليود يكون باستئصال الغدة، أما في حالات قصور أو فرط نشاط الغدة يتم تناول الأدوية التي تضبط معدل هرمونات الغدة الدرقية