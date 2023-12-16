شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب عليك تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً؟.. خبراء فرنسيون يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول العلماء، إن تناول الطعام في وقت متأخر قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28%، نظرت إحدى الدراسات إلى 100 ألف شخص في فرنسا، الذين أكملوا مذكراتهم الغذائية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إنه قد بحثت الدراسة في أكثر من 100000 شخص في فرنسا، حيث أكمل كل منهم ما يصل إلى 15 مذكرة طعام توضح أوقات وجباتهم في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

واوضحت، إن ثلث الأشخاص الذين تناولوا العشاء مبكرًا تناولوه قبل الساعة 8 مساءً، بينما الذين تناولوا العشاء في آخر الليل فعلوا ذلك بعد الساعة 9 مساءً، وتمت متابعة المتطوعين لمدة 7 سنوات في المتوسط، وخلال هذه الفترة كان هناك حوالي 2000 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكان الأشخاص الذين تناولوا العشاء آخر موعد، بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية أو نوبة نقص تروية عابرة - والتي تُعرف غالبًا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة"، تمت مقارنة هذا بالأشخاص الذين تناولوا العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً.

ويقول الباحثون، إن بعض الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن هضم الطعام في وقت لاحق يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في المساء، إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقال الدكتور برنارد سرور، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة السوربون فى باريس: "مثل كثير من الناس، كانت جدتي تحذرني من تناول العشاء في وقت متأخر للغاية، وتشير هذه الدراسة إلى أنه قد يكون هناك معنى فى ذلك، "مضيفا، نحن الآن مجتمع يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يشعر الناس أنه ليس لديهم ما يكفي من الوقت، وكثير منا يأكلون في كثير من الأحيان في وقت لاحق من الليل، لكن الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر لأنهم يعتقدون أنهم مشغولون للغاية بحيث لا يمكنهم القيام بذلك في وقت مبكر قد يزيد خطر الإصابة بمشاكل صحية لديهم.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، موعد تناول الأشخاص لوجبتي الإفطار والعشاء، ومدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية الأمراض الدماغية الوعائية - السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.

وقال، شملت الدراسة أيضًا مشاكل القلب التاجية، مثل النوبات القلبية والذبحة الصدرية المستقرة والأشخاص الذين يحتاجون إلى إجراءات رأب الأوعية الدموية للشرايين المسدودة والمضيقة، مضيفا، إن الأشخاص الذين تناولوا العشاء بعد الساعة 9 مساءً، مقارنة بما قبل الساعة 8 مساءً، لم يكن لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ولكن في كل ساعة بعد تناول شخص ما العشاء، تشير نتائج الدراسة إلى أن احتمالات إصابته بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة تزيد بنسبة 8%.

ولوحظت العلاقة بين أوقات الوجبات ومشاكل القلب إلى حد كبير بالنسبة للنساء، اللاتي شكلن ما يقرب من 80% من المتطوعين في الدراسة.

وارتبطت كل ساعة إضافية من الصيام طوال الليل بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة بنسبة 7%.