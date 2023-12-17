شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية لها دور مهم في الجسم، فهى تقوم بعملية التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج الهرمونات التي تؤثر على كل خلية، وأى خلل يحدث فى نظام الغدة قد يكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، أو خمول الغدة الدرقية وفقًا لموقع healthsite فيما يلى أبرز العلامات التى تظهر فرط نشاط الغدة الدرقية.





علامات فرط نشاط الغدة الدرقية فقدان الوزن غير المبررأحد الأعراض المميزة لفرط نشاط الغدة الدرقية هو فقدان الوزن غير المبرر، غالبًا ما يفقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة الوزن على الرغم من الحفاظ على شهيتهم المنتظمة، يؤدي الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يتسبب في انهيار سريع للسعرات الحرارية ويؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ. زيادة معدل ضربات القلبيمكن أن يكون للمستويات المرتفعة من هرمونات الغدة الدرقية تأثير مباشر على القلب، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب أو عدم انتظام دقات القلب، قد يصاحب هذا خفقان، لذا فإن مراقبة معدل ضربات القلب يمكن أن تكون من الأمور حاسمة في تحديد مشاكل الغدة الدرقية المحتملة. عدم القدرة على التركيزيمتد تأثير فرط نشاط الغدة الدرقية إلى ما هو أبعد من التغيرات الجسدية ليؤثر على الجهاز العصبي، فقد يعاني الأفراد من مستويات عالية من القلق ونفاد الصبر والإثارة وصعوبة التركيز. التعرق الزائدأحد الأعراض غير المتوقعة لفرط نشاط الغدة الدرقية هو التعرق الزائد، حتى في درجات حرارة الغرفة العادية، حيث يؤدي ارتفاع معدل الأيض في الجسم إلى توليد حرارة داخلية، مما يجعل الأفراد يشعرون بالدفء والتعرق بغزارة. الشعور بالتعب طوال الوقت من المفارقة أنه في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية يسرع عملية التمثيل الغذائي، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التعب وضعف العضلات، تساهم زيادة استهلاك الطاقة والانهيار المحتمل للأنسجة العضلية في الشعور بالتعب.