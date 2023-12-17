شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تشير إلى إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع يسبب انسداد الشعب الهوائية أثناء نومك، ويمكن أن يحدث لك توقف التنفس لمدة 20 إلى 30 ثانية في المرة الواحدة، لعدة مرات طوال الليل.

وفقًا لتقرير جامعة "hopkinsmedicine" الأمريكية، فإن عدم علاج انقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض متلازمات الصداع، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم لا يعرفون أنهم مصابون به.

العلامات التحذيرية لانقطاع التنفس أثناء النوم 1. الشخير المستمرالشخير المستمر وبصوت مرتفع هو علامة تحذيرية على انقطاع التنفس أثناء النوم، إذا حدث الشخير مع نوبات انقطاع النفس وأعراض أخرى مثل التعب يجب العرض على الطبيب المختص .

2. الاضطراب أثناء النومغالبًا ما يتقلب الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس باستمرار أثناء النوم، وتظهر عليهم علامات القلق النوم ليلا، إذا وجدت نفسك تعانى من الاضطراب المستمر ليلا ، مع الاستيقاظ كل فترة بسبب صعوبة التنفس، فقد تكون علامة على انقطاع النفس.

3. الشعور بالتعب دائمًاإذا كنت تحصل على ليلة كاملة من النوم ولكنك لا تزال تشعر بالتعب طوال اليوم، فقد يؤثر انقطاع التنفس على جودة نومك، حيث أن النوم السيئ يمكن أن يتداخل مع جهاز المناعة.

4. صعوبة في التركيزيعد عدم التركيز علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكن أن يؤثر على قدرتك على التركيز والذاكرة ومستويات التوتر.