شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عظام: الحد الأقصى لحقن الركبة بالسائل الزلالى مرة كل سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر تفقد العظام قوتها وقدرتها على العمل بشكل صحيح بسبب العوامل الطبيعية للشيخوخة التي تضعف العظام، ولكن يتلاحظ الآن وجود الكثير من الشباب والبالغين يعانون من مشاكل وخشونة بالركبة.

قال الدكتور أحمد حسانين استشاري جراحة عظام الأطفال وتشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، إن التهاب مفصل الركبة من أشهر أنواع الالتهابات التي تحدث في العظام بالنسبة لكبار السن او الأقل سنًا أيضًا، ويسبب ألم وتورم في الركبة، وقد يؤدي إلى صعوبة القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، مثل المشي أو صعود السلالم.

وأضاف استشاري جراحة العظام في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من أنه لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة للمساعدة في إدارة الألم، بالإضافة إلى حالات الحقن أو الجراحة لبعض الحالات التي لم تستجيب للعلاج بالدواء، موضحا أنه يمكن حقن الركبة بحمض الهيالورونيك أسيد وهو مادة طبيعية موجودة في السائل الزلالي المحيط بالمفاصل، وذلك في حالة عدم وصول الدواء في الوصول للركبة وتحقيق الكفاءة بعد شهرين من تلقى أدوية الأعصاب وباسط العضلات.

وأشار الطبيب أن مادة السائل الزلالي التي تحقن في الركبة تكون بمثابة مادة تليين لتمكن العظام من التحرك بسلاسة فوق بعضها البعض وتمتص الصدمات، موضحا أن الحد الأقصى للخضوع لحقن الركبة مرة كل 6 أشهر أو سنة.