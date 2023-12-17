شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع دايت ابتعد عنها تمامًا.. طبيب تغذية يحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن هناك عددًا من أنظمة الدايت يجب عدم اتباعها لأنها تؤثر على صحتك سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد.

وأوضح أخصائى التغذية العلاجية، أنه يجب الابتعاد تمامًا عن أي نظام ريجيم يعدك بفقدان الوزن بشكل سريع أو في أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الريجيم السريع له مخاطر عديدة منها.

وأكد أن الدايت السريع "يخسسك" مياه فقط وبشكل أساسي وفى المقابل يقلل الكتلة العضلية في الجسم ويقلل كذلك من معدل الأيض أو حرق الدهون، ويمكن أن تستعيد الوزن الذى فقدته بعد ذلك، مضيفًا أنه يؤثر على طاقتك ونشاطك طوال اليوم أيضًا.

وتابع قائلاً: إن نظام الريجيم الذى تتبعه إذا كان يلغى مجموعات غذائية كاملة من الطعام مثل: الكيتو دايت الذى يعتمد على تناول قليل من الكربوهيدرات وكميات معتدلة من البروتين، ومستويات عالية من الدهون الصحية وكذلك النظام الغذائى النباتي الذى يقتصر فقط على تناول الخضراوات والفواكه ويستبعد اللحوم تمامًا، فهذه الأنظمة يصعب الاستمرار عليها لفترة من الوقت.

وأضاف أننا عندما نمنع مجموعات كاملة من الطعام فإن هذا الأمر يزيد فرص حدوث سوء التغذية.

وأوضح أنه يجب الابتعاد أيضًا عن الريجيم الذى يعدك بنتائج كبيرة دون بذل أي مجهود لأن هذه الأنظمة لها أضرار كبيرة على الجسم على المدى البعيد حتى لو نجحت في إنقاص وزنك.