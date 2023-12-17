شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البوتاسيوم للجسم.. من خفض ضغط الدم إلى منع تشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من العناصرالغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، يحصل عليها من خلال تناول نظام صحى متوازن، والتي تضمن نظام عمل سليم، ويعد من أهم العناصر المهمة التي تدعم العديد من وظائف الجسم، والحفاظ على توازن السوائل المناسب والحفاظ على مستويات ضغط الدم هو البوتاسيوم، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فهو هو معدن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة ويمكن تناوله كمكمل، خاصة عندما تكون في خطر متزايد لنقص البوتاسيوم.

البوتاسيوم يخفض مستويات ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن لتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أن يكون مفيدًا، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم، حيث ارتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال والنساء، بالإضافة إلى ذلك، فأن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يرتبط بانخفاض ضغط الدم، خاصة عند النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم.

ينظم توازن السوائل

يعد البوتاسيوم أحد الأملاح الرئيسية التي تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم، الإلكتروليتات هي جزيئات صغيرة مشحونة كهربائيًا في جسمك تدعم تقلص العضلات، وتمكن أعصابك من إرسال الإشارات، وتحافظ على التوازن الصحيح للسوائل داخل وخارج خلاياك، تشمل الأمثلة الأخرى للإلكتروليتات الصوديوم والكالسيوم والكلوريد والمغنيسيوم والفوسفات.

يمنع تشنجات العضلات

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تشنجات العضلات، بما في ذلك الجفاف، وإرهاق العضلات، والإجهاد المفرط، وبعض الحالات الطبية ، تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إحدى طرق الوقاية من هذه التشنجات فهي تساعد على تنظيم توازن السوائل داخل الخلايا وحولها.

يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي، قد تفشل المستويات المنخفضة من البوتاسيوم في تنظيم تقلصات العضلات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إبطاء مرور الطعام وإخراج الفضلات، وبالتالي، مما يؤدي إلى الإمساك والانتفاخ. وبالتالي، فإن زيادة تناول البوتاسيوم من خلال الأطعمة يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض.

يدعم الجهاز العصبي

نقص البوتاسيوم يسبب عادة إحساس بالخدر أو الوخز في الأطراف، وذلك لأن المعدن يلعب دورًا حاسمًا في توصيل الرسائل، المعروفة أيضًا باسم النبضات العصبية، بين الدماغ والجسم، والتي بدورها تساعد في التحكم في تقلصات العضلات، وردود الفعل.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لتناول الطعام

فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي: الموز، البطاطا، الافوكادو، الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، البقوليات، سمك السالمون، الزبادي، طماطم، الكيوي، المكسرات مثل اللوز والفستق