شكرا لقرائتكم خبر عن من بعد اليوم قولو وداعا للشعر الأبيض والشيب نهائيا .. فقط بحبة من الطماطم مع الملح واستخدامه بهذه الطريقة الصحيحه لن تصدقي النتيجة؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستخدم الطماطم غالبا في اعداد الطعام فهو أحد أنواع الخضروات المميزة ذات الشكل الدائري واللون الأحمر ويتم استعماله غالبا في السلطة والصلصلة حيث تضيف مذاقا رائعا لكل الأطعمة..

وتحتوي الطماطم على مضادات أكسدة مفيدة جدا للجسم كما تساهم في أنقاص الوزن وذلك لانها غنية بكمية كبيرة من الألياف ولم يقتصر دورها على ذلك بل لها فعالية كبيرة في عمل منها ماسكات الوجه والشعر. حيث بالإمكان عن طريقها التخلص من الشيب والشعر الأبيض وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وتحفز بصيلات الشعر وتقويها وتساعد في القضاء على الشيب والشعر الأبيض وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية استخدام الطماطم في القضاء على الشيب

وصفة الطماطم مع الملح للحفاظ على لون الشعر

نجد أن للطماطم فعالية كبيرة في الحفاظ على لون الشعر والتخلص من الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات

طماطم.

ملح.

قليل من الماء.

طريقة تحضير وصفة الطماطم للتخلص من الشيب

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها أنه يتم تحضيرها بكل سهولة دون جهد أو تعب وسوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر الطماطم ونقوم بغسلها جيدا وعصرها في الخلاط مع القليل من الماء.

نضع الملح والقرفة لعصير الطماطم ونقلبها جيدا حتى تذاب المكونات تماما.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات ووضع الوصفة عليه ونتركها لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها بالماء.

ونجد أن الطماطم تساعد على التخلص من الشيب والشعر الأبيض وتحافظ على بصيلة الشعر من التلف.

هناك الكثير من الوصفات الخاصة بالطماطم للتخلص من الشيب وسوف نوضح طريقة عمل وصفة أخرى من خلال النقاط التالية..

طماطم.

زبادي.

خل.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر الطماطم ونغسلها ونعصرها جيدا مع الماء ونحضر كوب من الزبادي ونقلبه جيدا ثم نضعه على الطماطم مع استمرار التقليب.

نقوم بوضع ملعقتين من الخل على المكونات مع تقليبهم جيدا.

يوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسله بالشامبو.

ونجد أن هذه الوصفة تقضي على الشيب المبكر وتساعد على تنعيم الشعر لأن بها عنصر الزبادي.

للحصول على أفضل النتائج تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

الخلطة السحرية للتخلص من الشعر الأبيض

يمكن التخلص من الشعر الأبيض نهائيا في خلال دقائق باستخدم ملعقة صغيرة زيت السمسم مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة من زبت الخردل ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في طول وكثافة وجمال شعرك ونعمومة شعرك من أول استعمال تعمل على تطويل كنا يمكن استخدام طريقة أخري لتطويل الشعر بجنون هي وضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في طول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال قومي باستخدام هذه الخلطة مره واحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بين أيام

طريقة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا

يمن للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى إلى بإستخدام الملح عن طرق وضع ملعقة من الملح مع ملعقة من الشاي مع ملعقة من الليمون ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في التخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى إلى بإستخدام الملح فقط وهذه الطرق الجبارة السحرية