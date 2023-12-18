شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة عيون يوضح أشهر أسباب حساسية العين والتهاب الجلد التماسى بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل عانيت يومًا بعد أن قمت بوضع الكحل أو مستحضرات العناية داخل العين أو حولها، وشعرت بعدها بحكة مع إفراز شديد للدموع، وإحمرار ورغبة في الهرش الشديد بالعينين؟ فما تفسير هذه الحالة وما علاجها ؟

تعاني بعض السيدات من تحسس تجاه بعض مستحضرات العناية التي توضع حول العينين كالكريمات، مثل الكحل على سبيل المثال، فتشعر خلالها بحكة شديدة واحمرار شديد مع رغبة في الهرش، ودموع منهمرة، كذلك قد تعاني من صعوبة وتشوش في الرؤية وألم وحرقة، وعنها يحدثنا الدكتور محمد كريم صدقى أستاذ جراحة العيون بقصر العينى، الذي أكد أن هذه المشكلة عبارة عن تحسس تجاه مادة من مواد هذه المستحضرات، فتحدث التهابات شديدة في العينين، بمجرد ملامسة هذه الكريمات أو المستحضرات للعينين أو المنطقة المحيطة بها وليس فقط بداخلها.

وتابع الدكتور أن علاج هذه الحالة لا يمكن نجاحه إلا بالبعد عن سبب التحسس، أى المنتج المستخدم، وهذه الحساسية هي عبارة عن رد فعل مناعي من الجسم طبيعي تجاه هذه المواد المكونة للمستحضر، كما قد يصف الطبيب بعد الكشف على الحالة بعض القطرات أو مضادات الهيستامين، في الحالات المتقدمة وفقًا لرؤيته، وبعد الكشف على الحالة، لمواجهه أعراض الحساسية المفاجئة، فلا يمكن علاج هذه الحالة بشكل تام إلا بالبعد عن المثير ذاته.

وفي السياق ذاته نشر موقع self تقريرًا مطول عن هذه الحساسية أو هذا الشعور بالحكة والحرقة والالتهاب الناتج عن مستحضرات العناية وكحل العيون، وأوضح التقرير أن هذا الالتهاب قد يكون سببه الحساسية ضد هذه المستحضرات أو نتيجة الإصابة بالتهاب الجلد التماسي، وهو أحد أشهر أنواع الالتهابات الجلدية والذي تسببه الكثير من المثيرات كالغبار والكحول والمنظفات وحبوب اللقاح أيضًا.

وخلال هذا الالتهاب قد تشعر المريضة بعد وضع أحد مستحضرات التجميل بحالة من الوخزات المتكررة في العينين، والتهيج الشديد داخل وحول العين، وعلاجه يكون بالتوقف عن وضع هذه المستحضرات أو تلك النوعيات التي أحدثت هذه الحساسية وإبدالها بمنتجات طبية أو منتجات خالية من العطور أو منتجات جيدة يصفها الطبيب.