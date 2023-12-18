شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز قبل النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الحصول على نوم جيد يعتمد بشكل ملحوظ علي نوعية الطعام المتناول قبل النوم؟ هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع healthshots، لافتا إلى أن تناول موزة واحدة قبل النوم يساعدك في الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

أكد التقرير أن الجسم يحتاج لنوم مريح لكي يستطيع الإنتاج في العمل والحياة بشكل عام، ولذا يمكنك تناول شاي البابونج قبل النوم، أو إضاءة شمعة معطرة المفضلة لديك، وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة، فهذه الحيل تخلق بيئة خالية من التوتر ومناسبة للنوم.

ولكن نوعية نومك تعتمد بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم، ومن المعروف، أن تناول وجبة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون تتسبب في عدم القدرة على النوم الجيد، وأيضا تؤدي إلى عدم الارتياح وعسر الهضم، ولذا يمكن لبعض الأطعمة أن تهدئ عقلك، وتعزز ليلة من النوم الصحي، لذا عليك تناول موزة قبل النوم للحصول على نوم جيد.

وقدم التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تتناول موزة واحدة قبل النوم، منها:

- الموز مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية التي تساعد على النوم

منها الحمض الأميني التربتوفان، الذي يعتبر ناقلا عصبيا ينظم المزاج، ويساعد على الإسترخاء، ويتم إنتاج هرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فمن خلال تناول الموز، فإنك تمنح جسمك العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المواد الكيميائية التي تساعد على النوم، مما يساعدك على النوم الهادئ.

- الموز له خصائص استرخاء العضلات

يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات، ولذا فيعد مزجهم على تخفيف التوتر والشعور بالهدوء السعادة.

- الموز يحتوي على الكربوهيدرات الأساسية

مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، إلا أن السكريات الطبيعية الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل، وتمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتقلل احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل.