شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو دخل الماء فى أذنك وكيف تتخلص منه بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب دخول الماء في الأذن الشعور بالإزعاج والألم، ومع ذلك، هناك بعض التقنيات التي يمكنك تجربتها لإخراج الماء من أذنك، نتعرف عليها في هذا التقرير بحسب موقعى "tuasaude" و"Healthshot."

كيفية إزالة الماء من أذنك

هناك عدد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها في المنزل لإزالة الماء من أذنك، ومع ذلك، إذا كانت أذنك ملتهبة أو منتفخة، فقد تكون مصابًا بعدوى في الأذن لذا استشر طبيبك في أقرب وقت ممكن، لأن التهابات الأذن الطويلة قد تؤدي إلى فقدان السمع.

أبرز الطرق البسيطة لإخراج الماء من أذنيك1.دع الجاذبية تساعد على إخراج الماء من أذنيك

الجاذبية تساعد في إخراج أي ماء عالق بالأذن، ما عليك سوى الاستلقاء على جانبك لبضع دقائقمع وضع منشفة على أذنك، ودع الجاذبية تسمح للمياه بالخروج ببطء من الأذن.

2. استخدام المنشفة

خذ زاوية المنشفة وضعها عند فتحة قناة أذنك لبضع ثوان، للمساعدة في تعزيز امتصاص أي ماء. تأكد من عدم دفع المنشفة بالقوة إلى ما بعد الفتحة أو في عمق الأذن.

يجب عليك أيضًا التأكد من أن المنشفة نظيفة وجافة، لأن ذلك سيساعد على منع العدوى وتعزيز امتصاص الماء بشكل أفضل.

3.شد أذنك

قم بإمالة رأسك نحو الجانب المسدود، ومد أذنك الخارجية وادفعها. تأكد من شد الأذن في اتجاهات مختلفة حتى يتحرك الماء على طول قناة الأذن.

4. استخدام مجفف الشعر

قد يساعد استخدام مجفف الشعر على أقل درجة على تجفيف أي رطوبة في الأذن، ضعه على بعد بضعة سنتيمترات من وجهك ووجهه نحو الأذن المصابة. تأكد من أن الأطفال تحت إشراف شخص بالغ بهذه الطريقة لتجنب أي ضرر لقناة الأذن أو الأذن الخارجية.

5. التثاؤب ومضغ العلكة

التثاؤب أو مضغ العلكة يساعدان على تحفيز العضلات حول الأذنين وفتح قناة الأذن وتسهيل تصريف الماء.