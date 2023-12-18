عصير “الكيوي” يُعزز المناعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

مع دخول فصل الشتاء تزيد الحاجة إلى رفع مستوى المناعة من أجل مواجهة التغيرات التي تؤثر على الصحة العامة، الأمر الذي يستدعي تناول بعض العناصر الغنية به وفي مقدمتها عصير “الكيوي”.

ويعتبر عصير الكيوي من العصائر الغنية بالعناصر الغذائية، وهو ما يساعد في تعزيز المناعة خاصة لاحتوائه على فيتامين C، كما أنه مُفيد لصحة القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى بـ”الفلافونويد”.

ويوجد فائدة أخرى مهمة لعصير الكيوي هي تحسين الهضم لتواجد كمية عالية من الألياف الغذائية فيه، ما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء والحد من الانتفاخ وألم المعدة، إلى جانب مساعدته في حماية البشرة بفضل الكمية الكبيرة من مضادات الأكسدة التي توجد فيه.