مدير الجودة وسلامة المرضى: مؤتمر القصيم لمستجدات طب الأطفال يستعرض الخدمات العلاجية والتوعوية والتطويرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير الجودة وسلامة المرضى الدكتور “أحمد الرشيدي”، أن مؤتمر القصيم لمستجدات طب الأطفال سيعمل على استعراض الخدمات العلاجية والتوعوية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤتمر سيشهد إطلاق العديد من المشاريع والمنصات الإلكترونية ذات الأهمية بالنسبة للطفولة والأمومة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم أفضل ما لديها من خدمات للمواطنين، من أجل تحقيق الرضا العام حتى يحصل المواطن السعودي على أفضل خدمة صحية.