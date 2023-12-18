شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى حساسية الصدر.. هل اللحاف الفايبر أفضل من البطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ليلى حجازى، أستاذ حساسية الصدر بجامعة عين شمس، إن البطانية من ضمن الأشياء التى تحتوى على الأتربة التى تسبب تهيج الصدر لمرضى الحساسية، خاصة فى حالة عدم تنظيفها جيدًا والاعتناء بها.

وأوضحت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التراب الموجود بالبطانية والسجاد والستائر أيضًا من عوامل التحسس ويحتوي على حشرة الفراش التى تعتبر أكثر مسبب للحساسية.

وأكدت أن استخدام اللحاف الفايبر أفضل بكثير من البطانية، لأنه أقل حملاً للأتربة، كما يمكن وضع غطاء عليه يمنع التراب عنه ويمكن غسل هذا الغطاء بشكل متكرر.

وأشارت إلى ضرورة غسيل البطاطين باستمرار ويستحسن استخدام وسائل أخرى للتدفئة مثل اللحاف.

وشددت على ضرورة العناية بالبطانية والسجاد والستائر وغسلها باستمرار لمرضى حساسية الصدر لقتل حشرة الفراش، مضيفة أن لعبة الأطفال اللينة القماشية يمكن أيضًا وضعها فى الفريزر لمدة يومين حتى تقتل حشرة الفراش ولا تسبب تزايد أعراض الحساسية.

وأوضحت أن البطانية أيضًا قد تحتوى على مادة بوليستر، وهى غير صحية لأنها تحبس الحرارة ولا تمتص العرق ولا تقوم بتهوية الجسم تشبه الكيس النايلون.

ونصحت مرضى حساسية الصدر بضرورة الالتزام بعلاج الاستنشاق الوقائى طوال الشتاء، لحمايتهم من أى نوبات متكررة من تفاقم أعراض الحساسية، مضيفة أن تفاقم الحساسية يترك أثرا على الشعب الهوائية، لذا يجب أن نستمر فى أخذ العلاج الوقائي طوال الشتاء وليس عند اللزوم فقط.