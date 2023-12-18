استشاري في أمراض القلب: نزول الوزن السريع بالحمية فقط يسبب مضاعفات خطيرة منها ضمور العضلات واختلال نبضات القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن خطر نزول الوزن بسبب الحمية فقط.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابة الشخصي على موقع إكس، إن نزول الوزن بحجم 22 كجم في شهرين فقط بالحمية يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة منها ضعف وضمور العضلات واختلال أملاح الدم مما يؤدي إلى اختلال نبضات القلب.