شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تجبرك على الإقلاع عن التدخين والذهاب للطبيب فورا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة انتصار سيد أحمد رئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق بطب الأزهر، إن التدخين أضراره كثيرة جدا، موضحة أن المدخنين الذين يعانون من أزمة ربوية مزمنة يشعرون بضيق فى التنفس وكحة وبلغم مزمن، وأن هذا يدل على أنه مرض مزمن في الصدر .

وأضافت، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض ووصلت لمرحلة الشكوى، موضحة، أنه لا بد من إجراء الفحص الدورى وقياس وظائف التنفس باستمرار، ولا بد من معرفة المرحل لأن أمراض الصدر مراحل.

وأكدت، أن المريض قد يلاحظ الآتى: زيادة الكحة، وزيادة البلغم، عدم الاستجابة للأدوية، والنهجان الشديد، ولذلك لا بد من الذهاب الى الطبيب، والذى سيتم تشخيص إصابته بالتهاب رئوى أو التهاب في الشعب الهوائية المزمن، وهذا المريض لا بد من تقييم حالته ومعرفة الغازات الموجودة في الدم، مؤكدة، أنه إذا كان المريض يعانى من الالتهابات لا بد من تناول المضاد الحيوى، وأخذ مذيبات البلغم.

وقالت، إن المريض يأتى إلى الطبيب في بعض الأحيان بفشل في الجهاز التنفسي، ويمكن أن يدخل الرعاية المركزة، موضحة، أن السدة الرئوية تؤدى الى حدوث ضيق في الشعب الهوائية نتيجة فشل في الجهاز التنفسي وهذا المريض نقول له لا بد أن تقلع عن التدخين، امتنع عن تدخين السجائر بدلا من أن تجبر على الإقلاع عنها في الرعاية المركزة.