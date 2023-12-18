شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروب المعجزة".. تناول كوب واحد من الحلبة على الريق يوميًا يفتت الحصى ويضبط مستوى السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الحلبة من أكثر أنواع البهارات المعروفة في المطبخ العالمي وخصوصا المطبخ الهندي و الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وتعد واحدة من أفضل المكونات الصحية الممتازة وتتميز بخصائص طبية فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي لبعض الأمراض، بذور الحلبة ذات طعم لاذع و تُعد مستودعاً للعلاجات الطبيعية ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية.

وكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من تلك البذور الصفراء و توضع في القليل من الماء وتغطى وتترك طوال الليل ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة، وإذا كنت تريد أن تحقق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل وسترى النتائج المذهلة لصحتك.

وتتعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق فهي تساعد على كسب الوزن حيث يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق فهي جيدة وذات نتيجة فعالة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

كما تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية لأنها من المكونات الغنية بالألياف، وتحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم مما يقي من الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وتستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وتعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم وخصوصا في القولون مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل، كما أن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.