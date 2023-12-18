تحافظ على صحة الأمعاء وتحسن الهضم .. أفضل 6 أعشاب سريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أفضل أعشاب لعلاج تحافظ على صحة الأمعاء وتحسن الهضم ؛ فإليك أفضل تلك الأعشاب الطبيعية والمجربة، والتي يمكنك نقعها وتناولها لعلاج مشاكل الهضم، ويمكن لتلك الأعشاب تضمينها في النظام الغذائي اليومي كأفضل علاجات لعسر الهضم ومشاكل القولون العصبي.

أعشاب تحسن الهضم

الزنجبيل أثبت فعاليته في تهدئة اضطراب المعدة - المصدر Freepik

جذر الزنجبيل

الزنجبيل أثبت فعاليته في تهدئة اضطراب المعدة والحد من الغثيان، فقد يحتوي العنصر النشط في الزنجبيل، المسمى gingerol، على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للقيء، فما عليك سوى قطع بضع شرائح من جذر الزنجبيل وتغطيته بالماء الساخن، يمكنك إضافة القليل من الليمون أو العسل إذا كنت ترغبين في تغيير المذاق.

أوراق الخرشوف

الخرشوف فعال لعلاج عسر الهضم والانتفاخ -المصدر Freepik

عند تناوله كخضروات، يعتبر مصدرًا رائعًا للألياف، لأنه يعزز نمو البكتيريا الصديقة للأمعاء، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك أو الإسهال. وقد توفر أوراق الخرشوف الراحة من عسر الهضم والانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة.

النعناع

يمكن لنكهة النعناع وحدها أن تخفف الغثيان، الإسهال. أظهرت التجارب العشوائية أن زيت النعناع يمكن أن يقلل من التشنج والألم وأعراض القولون العصبي الأخرى. عليك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى ماء الشرب للحصول على طعم منعش. فقط تأكدي من عدم استخدام الزيت العطري، للاستخدام الموضعي.

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الصبار

الصبار نبات طبي شائع جدًا - المصدر Freepik

الصبار نبات طبي شائع جدًا يستخدم لعلاج الحالات الصحية المختلفة لآلاف السنين. غالبًا ما يستخدم الصبار لعلاج تهيج الجلد الموضعي وحروق الشمس، وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات التي تقلل من آثار الإسهال والإمساك.

البابونج

يقلل البابونج من آلام الدورة الشهرية، ويحسن أعراض مرض السكري، ويساعد في علاج الالتهابات، والنوم والاسترخاء. يتوفر على نطاق واسع في شكل شاي، ويمكن الاستمتاع به في أي وقت من اليوم لأنه خال من الكافيين بشكل طبيعي.

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شوك الحليب

شوك الحليب علاج عشبي مشتق من نبتة شوك الحليب، وهي نبتة شائكة ذات أزهار أرجوانية تُعرف أيضًا باسم Silybum marianum. يُطلق على العنصر النشط في هذا العلاج اسم سيليمارين الذي يقال إنه يدعم صحة الكبد، وله تأثير إيجابي على أعراض مرض السكري من النوع الثاني.

إذا كنت ترغبين في علاج متلازمة القولون العصبي بشكل طبيعي، فهناك عدد من الأعشاب الطبية التي لديها القدرة على تقليل تأثير أعراض القولون العصبي. ويشمل ذلك جذر الزنجبيل وأوراق الخرشوف والنعناع والصبار .

المصدر: jamanetwork