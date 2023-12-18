رجيم لحرق دهون البطن السفلية 

بيروت - نادين محمد - لا تعتبر دهون البطن السفلية مشكلة تخص مظهركِ فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا سلبًا على صحتكِ. لكن يمكن لبعض النصائح تقليل الدهون في الجزء السفلي من البطن.

تعاني الكثيرات من مشكلة دهون البطن السفلية حتى أصبحت مشكلة صحية عالمية. وترتبط أيضًا دهون البطن السفلية بمرض السكري حيث أن الدهون الحشوية قد تسبب مقاومة الأنسولين.

وترتبط دهون البطن السفلية كذلك بضعف حساسية الأنسولين في الأنسجة العضلية والكبد. كل هذه العوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض الأيضية. ومن هنا يجب معالجة دهون أسفل البطن فوراً دون أي تأخير.

في حين أن الدهون في الجزء السفلي من البطن ضارة، فمن الممكن تفتّتيها من خلال النصائح التالية.

ما هو محيط الخصر الطبيعي؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة الخصر إلى الورك الصحية 0.80 أو أقل عند النساء و0.90 أو أقل عند الرجال. فيما يشير المعدل الذي يبلغ 1 أو أكثر إلى السمنة في البطن أو الدهون في البطن.



كيفية تفتيت الدهون في البطن السفلية



لا توجد حيل سريعة للتخلص من دهون البطن السفلية. أنتِ بحاجة إلى اتباع نظام كامل يتضمن التمرين والنظام الغذائي وتعديل أسلوب الحياة بشكل عام، للحصول على نتائج إيجابية ومستدامة.

تخفيف الكربوهيدرات لصالح الخضروات يقلل دهون البطن - المصدر freepik

في ما يلي روتين التخلص من دهون البطن السفلية:

ممارسة الرياضة

تعتبر التمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية لتقليل دهون البطن. ومع ذلك، فإن التركيز فقط على تمارين البطن والعضلات الأساسية لن يساعد. إن تقليل الدهون حول بطنك أمر غير ممكن. الأفضل استهداف مجموعات عضلية مختلفة من خلال تمارين الكارديو لأنها تساعد في تقوية القلب وتقليل الدهون في البطن.

جرّبي أشكالًا مختلفة من التمارين – مثل تدريبات القوة، وتمارين الكارديو، تمارين المقاومة للحصول على نتائج أفضل.

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رجيم صحي

يعد تقليل الكربوهيدرات مفيدًا للغاية في تقليل الدهون الزائدة في البطن. النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد على تخسيس بضعة كيلو جرامات بسرعة لأنه يخرج الماء من الجسم. الحد من تناول الكربوهيدرات إلى 100 جرام يوميًا، وتناول المزيد من الأطعمة الكاملة من الفواكه والخضروات، واستبدال الحبوب بالحبوب الكاملة،كل هذا يساعد في تعزيز الشبع للمساعدة في إنقاص الوزن.

تناول حصة من البروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل الدهون. تستغرق البروتينات وقتًا أطول للهضم وإطلاق هرمون يقلل الشهية ويعزز الشبع، كما أنها تساعد في بناء كتلة العضلات ما يعزز عملية التمثيل الغذائي. يجب تناول البروتين بنسبة 25-30% من إجمالي السعرات الحرارية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يسلعد على تفتيت دهون البطن - المصدر freepik

تناول الدهون الصحية

تعتبر الدهون الصحية طريقة رائعة لتقليل الالتهابات في الجسم. يرتبط الالتهاب المزمن ارتباطًا مباشرًا بالسمنة. تناولي الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والزبدة المصفاة والأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي لتقليل الالتهاب.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

عندما يتم تخمير الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في الأمعاء الغليظة، فإنها تنتج اثنين من هرمونات الأمعاء التي تعمل على زيادة الشبع. أفضل الطرق لتناول الألياف في النظام الغذائي هي الانتظام في تناول الفواكه والخضروات، واستبدال الحبوب العادية بالحبوب الكاملة، وإضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي.

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تجنب السكر المكرر

إذا كنتِ تريدينِ فقدان دهون البطن، فأنت بحاجة إلى تجنب السكر المكرر- الكولا والحلويات والشوكولاتة والكعك والبسكويت. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

استخدمي السكر البني الداكن والعسل العضوي وشراب القيقب العضوي بدلاً من السكر المكرر عندما تشتهي شيئًا حلوًا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب التخلص من السموم المثالي كما له تأثيرات قوية على عملية التمثيل الغذائي. فهو يساعد على الحد من التأثيرات الضارة لجذور الأكسجين الحرة، وبالتالي يمنع تراكم السموم

تناولي كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا. يمكنك أيضًا تجربة مشروبات التخلص من السموم والبروبيوتيك الأخرى للحصول على فوائد مماثلة.

المصادر:

Eating well

