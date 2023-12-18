شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات النوبة القلبية الصامتة وكيف تكتشفها مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية الصامتة تمثل نسبة كبيرة من النوبات القلبية، وغالبًا تكون مصحوبة بأعراض خفيفة من الصعب ملاحظتها، ويعد الاكتشاف والتدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية لمنع تلف القلب، لذا من المهم التعرف على العلامات التحذيرية للنوبة القلبية الصامتة، بحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح التقرير أن تأخر المساعدة الطبية واكتشاف الأعرض يمكن أن يؤدى إلى تلف لا يمكن إصلاحه في أنسجة القلب.

ويتضمن التشخيص عادة مخطط كهربية القلب EKG أو مخطط صدى القلب، إلى جانب فحص الدم للتروبونين T وهو أمر حاسم في تأكيد وجود النوبة القلبية.

وبمجرد تشخيص المرض، يمكن تنفيذ استراتيجية علاجية مصممة خصيصًا، لمعالجة عوامل الخطر الرئيسية من خلال التغييرات الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والأدوية مثل الستاتينات لمنع نوبة قلبية ثانية.

أعراض النوبة القلبية الصامتة ويمكن أن يساعد التعرف على الأعراض الدقيقة على التماس العناية الطبية الفورية إذا واجه أى شخص أيًا من العلامات التحذيرية التالية: - ألم في منتصف الصدر يستمر لعدة دقائق أو يتكرر، ويتميز بالضغط أو العصر أو الألم.

- عدم الراحة في مناطق الجزء العلوي من الجسم الأخرى، بما في ذلك أحد الذراعين أو كليهما، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو المعدة.

- ضيق في التنفس قبل أو أثناء الانزعاج في الصدر.

- ظهور عرق بارد، أو الشعور بالغثيان أو الدوار.

وعند الشعور بأي من أعراض النوبة القلبية الصامتة يجب الذهاب إلى المستشفى فورا للحصول على العلاج فى الوقت المناسب والوقاية من حدوث أى تلف فى القلب.