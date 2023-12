شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نقص فى الصفائح الدموية.. خليك فى الرمان والقرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصفائح الدموية هي أجزاء صغيرة من الخلايا عديمة اللون في الدم والمسئولة عن عملية تخثر الدم، وأي انخفاض في عددها يسبب حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، من الممكن زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي عن طريق تناول البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، وما إلى ذلك.

الأطعمة التي تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

فيما يلي أفضل أطعمة كاملة يمكن أن تساعدك على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، ومنها:

الرمان

يشتهر الرمان بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمعززة للمناعة، يمكن دمجه في نظامهم الغذائي على شكل عصير طازج أو سلطات أو عصائر أو أوعية إفطار.

اليقطين أو قرع العسل

تناول عصير اليقطين الطازج مرتين أو ثلاث مرات يوميا سوف يقطع شوطا طويلا في تطوير الصفائح الدموية، يعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين أ ويسهل تنظيم البروتينات التي تنتجها الخلايا في الجسم.

الزبيب

تناول الزبيب بشكل يومي يسهل نمو كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية، حيث أنه مصدر غني بالحديد، ونقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وهو ما يمكن التعامل معه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

البابايا

البابايا لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وقد تساعد في حالات نقص الصفائح

السمك وزيت السمك

يوصى باتباع نظام غذائي عالي البروتين عندما يتعلق الأمر بزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، وبالتالي يقترح الأطباء أن المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الصفائح الدموية يتناولون اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، يمكن أيضًا تناول مكملات زيت السمك للتعامل مع المشكلة، لكن يُنصح باستشارة طبيب متخصص لتحديد الجرعة الصحيحة.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يتمتع فيتامين C بخصائص قوية مضادة للأكسدة، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تسبب ضررًا للصفائح الدموية، كما أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بفيتامين C يسهل إنتاج الصفائح الدموية في الجسم، يمكن للأطعمة مثل البرتقال والكيوي والقرنبيط والسبانخ والليمون وغيرها أن تزود الجسم بفيتامين C المطلوب.

الحليب

الحليب الطازج مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين ك وفيتامين د وأكثر من ذلك، يُنصح بإدراج الحليب الطازج في نظامك الغذائي اليومي لأن نقص فيتامين K يمنع دمك من التجلط وفي أسوأ السيناريوهات يؤدي إلى نزيف لا يمكن السيطرة عليه.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب12

أثبتت الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 أنها تسهل إنتاج الصفائح الدموية في الجسم، يعد البيض والحليب والجبن والزبادي وما إلى ذلك مصادر جيدة لهذه العناصر الغذائية.

الخضار الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ مصادر جيدة لفيتامين K وينصح بها عندما يكون عدد الصفائح الدموية في الدم منخفضًا، يؤدي نقص فيتامين K إلى تأخير عملية التجلط، وبالتالي، يُنصح بتناول كمية صحية من فيتامين K على شكل خضراوات ذات أوراق خضراء.