شكرا لقرائتكم خبر عن نزع الشعر الأبيض يعرضك للعدوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البعض يقوم باتباع عادات خاطئة حال ظهور الشعر الأبيض، فقد تكون سببًا في التعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وهذا ما أشار اليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots

أوضح التقرير أن البعض يتعرض لظهور الشعر الأبيض، نتيجة لنقص إنتاج الميلانين والصبغة المسئولة عن لون الشعر مع تقدم العمر كما يوضح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور سمير أبتي، حيث تحتوي كل بصيلة شعر على خلايا منتجة للصبغة تسمى الخلايا الصبغية، ومع التقدم في العمر تصبح هذه الخلايا أقل نشاطًا تدريجيًا وتتوقف في النهاية عن إنتاج الميلانين، والنتيجة هي ظهور الشعر باللون الرمادي أو الأبيض.

وأضاف التقرير، أنه بصرف النظر عن عملية الشيخوخة الطبيعية، هناك العديد من العوامل الرئيسية الأخرى التي تساهم في ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض، ومنها:

• الوراثة

• التعرض للملوثات البيئية

• التدخين

• نقص التغذية، وخاصة الفيتامينات مثل B12 والمعادن مثل الحديد.

• الإجهاد

هل نزع الشعر الأبيض يسبب نمو المزيد؟

ويقول الخبراء إن هناك خرافة تدعى أن نزع الشعر الأبيض يؤدي إلى نمو المزيد، فنزعه لا يؤثر على بصيلات الشعر المحيطة أو الخلايا الصباغية المسئولة عن لون الشعر، وتعمل كل بصيلة شعر بشكل مستقل، ونزع شعرة واحدة لا يؤثر على الشعر الآخر،ومع نمو الشعر مرة أخرى، قد يظهر شعر جديد بدرجات متفاوتة من التصبغ، بما في ذلك اللون الرمادي أو الأبيض، وببساطة هو عبارة عن تطور طبيعي لنمو الشعر، ومع ذلك، فإن نتف الشعر بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن هذا لا علاقة له بلون الشعر.

ما الآثار الجانبية لنزع الشعر الرمادي؟

نزع الشعر الرمادي أو الأبيض لا يعني أنك ستفقد شعرك الأسود، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية، ومنها:

- خطر العدوى

قد يعرض نزع بصيلات شعرك للإصابة بالبكتيريا، ما قد يسبب الاحمرار والتورم والانزعاج الناتج عن التهاب الجريبات، وتصبح فيها بصيلات الشعر مصابة أو ملتهبة، ما يسبب حالة جلدية غالبًا ما تشبه حب الشباب.

- نمو الشعر تحت الجلد

نزع الشعر الرمادي أو الأبيض قد يغير اتجاه النمو الطبيعي للشعر، ما يزيد من احتمال نمو الشعر تحت الجلد، وتحدث عندما يتجعد الشعر مرة أخرى، ما يسبب الالتهاب والنتوءات الحمراء والعدوى المحتملة.

- تهيج الجلد

قد يظهر التهيج الناتج عن النزع على شكل إحمرار، أو حكة أو إحساس بالحرقان، وإذا كان لديك بشرة حساسة، عليك أن تكوني حذرة، لأنك قد تكونين أكثر عرضة لمثل هذه التفاعلات.

- تلف البصيلات

يمكن أن يؤدي النزع الزائد إلى الإضرار ببصيلات شعرك، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الشعر، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل دائم.

- فرط التصبغ أو الندبات

إذا كنت تعاني من نتف الشعر بشكل مزمن، فقد ينتهي بك الأمر إلى ظهور بقع داكنة في نفس المكان، وربما يعيق نمو الشعر مرة اخرى.