شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب الإمساك نوبة قلبية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بالإمساك تزداد فرص القيام بمجهود شديد أثناء عملية الإخراج، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لألم شديد في الصدر قد يزيد من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

أكد التقرير، أنه يمكن أن تساهم العوامل الغذائية السيئة غير الغنية بالألياف، والإجهاد وقلة النشاط البدني في الإصابة بالإمساك، وتشمل الأعراض الألم أو الإجهاد أثناء إخراج البراز، كما يؤثر الإمساك المزمن على الصحة العقلية ويمكن أن يؤدي إلى الإحباط والإحراج.

وأوضح التقرير، أنه يُنصح باستشارة الطبيب لمعالجة أي سوء فهم حول تأثير الإمساك على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإمساك الذي يحدث عندما يعاني الجهاز الهضمي من صعوبة في نقل الفضلات عبر القولون، ما يؤدي إلى حركات أمعاء نادرة أو صعبة ويتعرض الشخص للإمساك.

ما العلاقة بين الإمساك والنوبات القلبية؟

أشار التقرير إلى أنه يمكن أن يؤدي الإمساك إلى الحاجة إلى الضغط لتمرير البراز، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة خطر جلطات الدم، وفي بعض الحالات، قد يساهم ذلك في حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

لذلك، وفقًا للأبحاث، فإن التغيرات في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء تسبب الإمساك يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالقلب مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى، وتميل احتمالية الإصابة بالإمساك إلى الارتفاع مع تقدم العمر، وغالبًا ما ترتبط بعوامل الخطر لمشاكل القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لن يصاب كل مريض بالإمساك بنوبة قلبية، و يمكن أن يؤدي الإمساك إلى عدم الراحة في الصدر عن طريق تحفيز ارتجاع الحمض، ما يؤدي إلى إحساس بالحرقة في الصدر يُعرف باسم حرقة المعدة، وغالبًا ما يتم الخلط بين هذا وبين نوبة قلبية.

فقد يحدث ألم في الصدر مرتبط بالإمساك بسبب الغازات أو مشاكل معوية أخرى، إنها حاجة لتحديد السبب الكامن وراء آلام الصدر وطلب العلاج، ولذا يجب اتخاذ تدابير حيوية لإدارة الإمساك، ومنها:

- زيادة تناول الألياف عن طريق تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

-شرب الكثير من الماء كل يوم، لأن ذلك يمكن أن يساعد في تليين البراز وتسهيل مروره، مما يقلل من احتمالية الإمساك.

-النشاط البدني المنتظم أيضًا في إدارة الإمساك، حيث تحفز التمارين الرياضية عضلات الجهاز الهضمي، مما يعزز حركة الأمعاء بشكل أكثر كفاءة.

ولذا حث التقرير، أنه من خلال إجراء تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك، يمكنك التعامل مع الإمساك.