شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الحزام الناري وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحزام الناري أو القوباء المنطقية هي عدوى فيروسية، وعادة ما يكون أول أعراضها هو الشعور بألم حاد وحارق تحت الجلد، ويتبع ذلك خلال 14 يومًا ظهور طفح جلدي وبثور حمراء، ونتعرف فى هذا التقرير على أعراض الحزام الناري وطرق علاجه، بحسب موقع southern.

يمكن أن يساعد العلاج المبكر في تقصير مدة العدوى وتقليل خطر حدوث مضاعفات الحزام الناري.

يحدث القوباء المنطقية بسبب نفس فيروس جدري الماء. بعد نوبة جدري الماء يبقى الفيروس في الجسم مدى الحياة ويمكن إعادة تنشيطه في مرحلة لاحقة على شكل القوباء المنطقية أو الحزام النارى.

ويمكن لأي شخص أصيب بالجدري المائي أن يتطور لديه القوباء المنطقية. أعراض الحزام الناري يمكن أن يحدث الألم الأولى المتمثل في الوخز الحاد والحارق تحت الجلد في أي مكان بالجسم ولكنه يؤثر عادةً على الوجه أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر، ويحدث دائمًا تقريبًا على جانب واحد من الجسم فقط. يمكن أن يكون الألم خفيفًا أو قد يكون شديدًا جدًا. كلما كان الشخص أكبر سنًا، كان الألم أكثر شدة، يمكن أن يصاحب الألم أعراض أخرى منها:

-الشعور بالإعياء بشكل عام

-قشعريرة خفيفة وحمى

-صداع

-ألم المعدة

-تضخم الغدد الليمفاوية.

بعد مرور 1 إلى 14 يومًا، يظهر طفح جلدي أحمر فوق المنطقة المؤلمة من الجلد، يتبعه بسرعة ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، ويمكن أن يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة تمامًا.

ففي غضون أيام قليلة من ظهور البثور تجف وتتقشر ومن الممكن أن تسبب البثور ندبات خفيفة، نظرًا لأن القوباء المنطقية تؤثر على الخلايا العصبية، فمن الشائع أن يظهر الطفح الجلدي على شكل شريط عبر الجسم أو أسفل الساق على طول مسار العصب.



وفي بعض الأحيان لا يحدث الطفح الجلدي بعد تطور الألم الأولي، حيث يختفي الألم والأعراض الأخرى للقوباء المنطقية تدريجيًا مع اختفاء الطفح الجلدي والبثور، وعادة ما يحدث الشفاء التام من الحالة خلال 2-3 أسابيع، أو ما يصل إلى 4 أسابيع عند كبار السن.

علاج الحزام الناري بما أن القوباء المنطقية سببها فيروس ولا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، يركز العلاج على تخفيف الأعراض حيث يعد الحصول على الراحة الكافية عاملاً مهمًا في علاج القوباء المنطقية، قد تشمل العلاجات الأخرى ما يلي:

-أدوية تخفيف الألم مثل الباراسيتامول

- كمادات باردة على المنطقة المصابة

-يمكن وصف المستحضرات والكريمات للطفح الجلدي

-يمكن وصف الأدوية المضادة للفيروسات. إنها لا تقتل الفيروس ولكنها يمكن أن تساعد في تقليل مدة الأعراض

-يمكن وصف أدوية الكورتيكوستيرويدات إذا كان الطفح الجلدي والألم شديدين

-قد تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية إذا تطور الطفح الجلدي إلى عدوى بكتيرية.

-إذا أثر طفح القوباء المنطقية على العينين، فقد تكون هناك حاجة إلى علاج من قبل طبيب عيون لمنع تلف القرنية (الجزء الشفاف من مقلة العين الذي يغطي القزحية والحدقة).